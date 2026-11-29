Offener Brief an die Stadt

„Es geht so nicht weiter. Wir müssen etwas tun!“, erklärte Thomas Stadler von Glas Stadler. Seinen Familienbetrieb gibt es seit 1879 in Mödling. Er kritisiert, dass die Wirtschaft bei den Planungen nicht eingebunden worden sei. Auch der Abbau von Parkplätzen müsse endlich aufhören. Ähnlich besorgt zeigte sich Richard Jellinek, dessen Herrenmodegeschäft seit mehr als 100 Jahren besteht. Viele Kunden kämen von weit außerhalb. Eine gute Erreichbarkeit sei für eine lebendige Innenstadt essenziell. Dass der Unmut groß war, zeigten auch 60 Unternehmen, die bereits im Mai einen offenen Brief an die Stadt unterstützt hatten. Dazu kamen rund 900 Unterschriften der Bürgerinitiative „Parken in Mödling“. Die Gemeinde blieb hart.