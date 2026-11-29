Aktion „Geschlossen?“: 15 Betriebe im niederösterreichischen Mödling protestierten gegen die Parkplatznot im Advent und setzten ein sichtbares Zeichen.
Statt Weihnachtsdekoration und Geschenkideen hingen am ersten Einkaufssamstag Tücher und Plakate in den Auslagen. Der Protest richtete sich gegen die bevorstehende massive Ausweitung der Blauen Kurzparkzone. Die Unternehmer fürchten, dass vor allem jene Kunden aus den umliegenden Gemeinden ausbleiben würden, die mit dem Auto zum Einkaufen kommen. Weniger Frequenz, weniger Umsatz – und irgendwann leere Geschäftslokale
Offener Brief an die Stadt
„Es geht so nicht weiter. Wir müssen etwas tun!“, erklärte Thomas Stadler von Glas Stadler. Seinen Familienbetrieb gibt es seit 1879 in Mödling. Er kritisiert, dass die Wirtschaft bei den Planungen nicht eingebunden worden sei. Auch der Abbau von Parkplätzen müsse endlich aufhören. Ähnlich besorgt zeigte sich Richard Jellinek, dessen Herrenmodegeschäft seit mehr als 100 Jahren besteht. Viele Kunden kämen von weit außerhalb. Eine gute Erreichbarkeit sei für eine lebendige Innenstadt essenziell. Dass der Unmut groß war, zeigten auch 60 Unternehmen, die bereits im Mai einen offenen Brief an die Stadt unterstützt hatten. Dazu kamen rund 900 Unterschriften der Bürgerinitiative „Parken in Mödling“. Die Gemeinde blieb hart.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.