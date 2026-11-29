Nicht eingestellt

Ende September hieß es dann, die WKStA habe Falschaussage-Ermittlungen gegen Schmid eingestellt. Das betraf allerdings einen anderen Strang, nämlich Aussagen im „Ibiza“-U-Ausschuss und im Kurz-Prozess. Der Linzer Vorwurf ist weiter offen. Der Weg dieses Akts ist ein Lehrstück in Behörden-Pingpong. Die Staatsanwaltschaft Linz leitete im April Ermittlungen ein und gab den Fall kurz darauf an die WKStA weiter. Die erklärte sich für nicht zuständig, die Generalprokuratur schickte ihn im Mai zurück nach Linz. Im Juni ging es weiter nach Wien, wo eine anonyme Anzeige wegen Amtsmissbrauchs gegen Schmid lag. Dann wieder nach Linz, dann wieder zur WKStA. Diese zog den Amtsmissbrauchs-Vorwurf an sich, stellte ihn im August ein und rief folglich erneut die Generalprokuratur an.