Am Montag sagt Thomas Schmid im Korruptionsprozess – wie berichtet – gegen Siegfried Wolf aus. Dabei wird gegen den Kronzeugen selbst weiter wegen Falschaussage ermittelt. Sein Akt hat eine Irrfahrt durch drei Staatsanwaltschaften hinter sich.
Er ist der wichtigste Zeuge der Anklage: Wenn Thomas Schmid am Montag Landesgericht Wiener Neustadt Platz nimmt, gehört der ganze Verhandlungstag ihm. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) stützt ihre Anklage gegen den Industriellen Siegfried Wolf und Ex-Finanzminister Hans Jörg Schelling vor allem auf den früheren Generalsekretär im Finanzministerium. Wolf und Schelling bestreiten die Vorwürfe, es gilt die Unschuldsvermutung.
Was im Gerichtssaal aber kaum jemand auf dem Radar haben dürfte: Gegen Schmid selbst ist ein Verfahren wegen des Verdachts der falschen Beweisaussage anhängig. Das zeigt eine Note der Generalprokuratur, die der „Krone“ vorliegt. Es geht um Schmids Auftritt im Postenschacher-Prozess gegen Ex-ÖVP-Klubchef August Wöginger im März in Linz. Dort hatte Schmid erklärt, mit der Besetzung des Finanzamts Freistadt „wenig bis gar nichts“ zu tun gehabt zu haben. Mehrere Finanzbeamte schilderten im Zeugenstand eine deutlich aktivere Rolle. Der junge Altkanzler Sebastian Kurz (ÖVP) zeigte ihn daraufhin an. Auch für Schmid gilt die Unschuldsvermutung.
Nicht eingestellt
Ende September hieß es dann, die WKStA habe Falschaussage-Ermittlungen gegen Schmid eingestellt. Das betraf allerdings einen anderen Strang, nämlich Aussagen im „Ibiza“-U-Ausschuss und im Kurz-Prozess. Der Linzer Vorwurf ist weiter offen. Der Weg dieses Akts ist ein Lehrstück in Behörden-Pingpong. Die Staatsanwaltschaft Linz leitete im April Ermittlungen ein und gab den Fall kurz darauf an die WKStA weiter. Die erklärte sich für nicht zuständig, die Generalprokuratur schickte ihn im Mai zurück nach Linz. Im Juni ging es weiter nach Wien, wo eine anonyme Anzeige wegen Amtsmissbrauchs gegen Schmid lag. Dann wieder nach Linz, dann wieder zur WKStA. Diese zog den Amtsmissbrauchs-Vorwurf an sich, stellte ihn im August ein und rief folglich erneut die Generalprokuratur an.
Pingpong – und Ping ...
Am 24. September kam die zweite Entscheidung aus Wien: Die Führung des Verfahrens „kommt der Staatsanwaltschaft Linz zu“. Brisant ist die Begründung. Die Generalprokuratur hält fest, dass die WKStA den Fall und damit die Ermittlungen gegen ihren „Kronzeugen“ sehr wohl an sich ziehen durfte. Die gegenteilige Ansicht der WKStA und der Oberstaatsanwaltschaften Wien und Linz teilt sie ausdrücklich nicht. Nach der Einstellung des Amtsmissbrauchs-Vorwurfs sei aber wieder der mögliche „Tatort“ Linz zuständig. Am 30. September wurde der Akt also abgetreten.
Was ist seither passiert?
Bis dahin waren Monate vergangen. Aus den Unterlagen, die der „Krone“ vorliegen, ist außer einem Ersuchen vom 13. April kein inhaltlicher Ermittlungsschritt ersichtlich. Damals bat die Staatsanwaltschaft Linz das Landesgericht, die Tonaufnahmen von Schmids Aussage nicht zu löschen. Ob das geschehen ist und ob die Aufnahmen inzwischen beigeschafft wurden, ist offen.
Für den Kronzeugen steht so oder so einiges auf dem Spiel. Wer diesen Status hat, muss vor Gericht die volle Wahrheit sagen. Am Montag wird Schmid wieder unter Wahrheitspflicht aussagen, diesmal gegen Wolf. Gegen ihn selbst ermittelt die Justiz weiter, immer noch ...
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