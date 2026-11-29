Ring frei fürs dritte Saisonderby zwischen dem VSV und dem KAC am Sonntag (15) an der Drau! Zuletzt dominierten die Rotjacken das Kärntner Duell mit fünf Siegen in Folge, dazu hat Klagenfurt den effizientesten Stürmer der Liga in den Reihen. Beim VSV wartet ein etablierter Crack auf seinen ersten Treffer gegen den Rivalen – und hofft aufs Ende des Negativlaufs.
Ein besonders brisantes Derby zwischen VSV und KAC steigt am Sonntag bereits um 15 Uhr! Denn die Adler hängen bekanntlich wirtschaftlich arg in den Seilen – im schlimmsten Fall wäre es sogar das letzte Match an der Drau zwischen den großen Rivalen. Die bisherigen zwei Saisonduelle gingen an die Klagenfurter – klar sind die Hausherren hochmotiviert. „Wir haben diese Saison gegen den KAC noch keine Torgefahr ausgestrahlt – ein Treffer in zwei Spielen sagt alles. Wir müssen noch härter arbeiten“, meint Villachs bester Saisonbomber Elias Wallenta, der elfmal zuschlug.
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