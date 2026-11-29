Ein besonders brisantes Derby zwischen VSV und KAC steigt am Sonntag bereits um 15 Uhr! Denn die Adler hängen bekanntlich wirtschaftlich arg in den Seilen – im schlimmsten Fall wäre es sogar das letzte Match an der Drau zwischen den großen Rivalen. Die bisherigen zwei Saisonduelle gingen an die Klagenfurter – klar sind die Hausherren hochmotiviert. „Wir haben diese Saison gegen den KAC noch keine Torgefahr ausgestrahlt – ein Treffer in zwei Spielen sagt alles. Wir müssen noch härter arbeiten“, meint Villachs bester Saisonbomber Elias Wallenta, der elfmal zuschlug.