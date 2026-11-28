Mehr Leistung, weniger Sport: Der neue Skoda Kodiaq RS Plug-in-Hybrid übertrifft seinen Benzin-Bruder um sieben PS. Doch auf dem Weg zur Steckdose bleiben Allradantrieb, Sprintvermögen und 500 Kilogramm Anhängelast auf der Strecke. Dafür fährt er bis zu 109 Kilometer elektrisch.
Auf der Essen Motor Show (bis 6. Dezember) zeigt Skoda erstmals öffentlich seine neue RS-Variante des großen SUV. Sie leistet 272 PS und ist damit das stärkste Modell mit Verbrennungsmotor im gesamten Škoda-Programm. Der bisherige Kodiaq RS mit 265 PS bleibt allerdings weiterhin erhältlich. Und bei genauerem Hinsehen hat der einige handfeste Vorteile.
Sieben PS mehr, aber 1,2 Sekunden langsamer
Der neue Antrieb kombiniert einen 1,5-Liter-Turbobenziner mit 177 PS und einen 85 kW/116 PS starken Elektromotor. Zusammen bringen es die beiden auf 272 PS und 400 Nm. Die Kraft wird über ein Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe ausschließlich auf die Vorderräder übertragen.
Zum Vergleich: Der bekannte Kodiaq RS besitzt einen 2,0-Liter-Turbobenziner mit 265 PS, 400 Nm, Siebengang-DSG und Allradantrieb.
Der Unterschied zeigt sich bereits beim Standardsprint. Der Benziner erreicht Tempo 100 in 6,3 Sekunden, der nominell stärkere Plug-in-Hybrid braucht 1,2 Sekunden mehr. Auch bei der Höchstgeschwindigkeit hat der alte Bekannte die Nase vorn: 231 statt 215 km/h.
Die höhere Systemleistung des Hybridantriebs bedeutet also keineswegs bessere Fahrleistungen. Sein zusätzliches Gewicht und der Frontantrieb dürften dabei eine wesentliche Rolle spielen.
Auch beim Anhänger gibt es Abstriche
Der Verzicht auf Allrad dürfte vor allem Käufer stören, die ihren Kodiaq häufig bei winterlichen Bedingungen bewegen oder einen schweren Anhänger ziehen wollen. Denn während der reine Benziner bis zu 2300 Kilogramm an den Haken nehmen darf, sind es beim Plug-in-Hybrid nur 1800 Kilogramm.
Auch das Ladevolumen schrumpft, die Batterie kostet Kofferraum: Statt bis zu 910 Litern beim fünfsitzigen Benziner bleiben im Plug-in-Hybrid 745 Liter übrig. Das ist immer noch reichlich, aber ein Verlust von 165 Litern.
Dafür fährt er 109 Kilometer elektrisch
Seinen entscheidenden Trumpf spielt der Hybrid im Alltagsbetrieb aus. Die 25,7 kWh große Batterie ermöglicht bis zu 109 Kilometer rein elektrische Reichweite nach WLTP. Wer regelmäßig laden kann, dürfte damit viele tägliche Fahrten ohne Benzinverbrauch absolvieren.
Skoda gibt einen Normverbrauch von 1,8 Litern Benzin und 13,8 bis 14,0 kWh Strom pro 100 Kilometer an. Diese Zahlen setzen allerdings einen hohen Anteil elektrischer Fahrt voraus. Bei entladener Batterie stehen 5,9 bis 6,0 Liter Benzin im Datenblatt.
Das ist ein beträchtlicher Unterschied zum konventionellen RS, für den Škoda 8,2 bis 8,5 Liter nach WLTP angibt. Die tatsächliche Ersparnis hängt beim Plug-in-Hybrid freilich stark davon ab, wie regelmäßig geladen wird.
Sportlich ausgestattet bleibt er
Am RS-Auftritt ändert der neue Antrieb wenig. Der Plug-in-Hybrid bekommt die sportliche Ausstattung seiner Modellfamilie, unter anderem Matrix-LED-Scheinwerfer, eine Progressivlenkung und das adaptive Fahrwerk DCC Plus.
Damit dürfte auch der Hybrid mehr Fahrdynamik bieten als ein gewöhnlicher Kodiaq. Das er mit dem leichteren, allradgetriebenen Benziner auf kurvigen Straßen mithalten kann, ist allerdings nicht zu erwarten.
Ungewöhnlich ist die Entscheidung allemal: Bei vielen Performance-Hybriden wird die Elektrifizierung genutzt, um zusätzliche Leistung und noch bessere Fahrleistungen zu ermöglichen. Škoda setzt beim Kodiaq RS andere Prioritäten. Der neue Antrieb ist vor allem ein Angebot für Käufer, die ihren sportlich aussehenden SUV im Alltag möglichst oft elektrisch bewegen wollen.
In Deutschland ist der Kodiaq RS Plug-in-Hybrid bereits seit Oktober bestellbar und kostet mindestens 62.800 Euro. Für Österreich liegt noch kein bestätigter Listenpreis vor. Der bisherige 265-PS-RS mit Allrad wird hierzulande aktuell ab 72.620 Euro angeboten.
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