Auch beim Anhänger gibt es Abstriche

Der Verzicht auf Allrad dürfte vor allem Käufer stören, die ihren Kodiaq häufig bei winterlichen Bedingungen bewegen oder einen schweren Anhänger ziehen wollen. Denn während der reine Benziner bis zu 2300 Kilogramm an den Haken nehmen darf, sind es beim Plug-in-Hybrid nur 1800 Kilogramm.