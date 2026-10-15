Smartbrille in Schule: Überwachung bis aufs Klo

Angst vor Aufnahmen reicht bis auf die Toilette

Besonders groß ist die Sorge unter den Mitschülern. „Der geht mit uns aufs Klo und wir wissen nie, ob der uns filmt oder nicht“, gibt eine Lehrerin die Klagen der Kinder wieder. Belege dafür, dass tatsächlich Aufnahmen gemacht wurden, gibt es nicht. Doch allein die Unsicherheit hat Folgen. Manche Schüler wollen nicht mehr an die Tafel oder Referate halten. „Wir nehmen lieber die schlechtere Note“, heißt es laut der Pädagogin. Zu groß die Angst, sich vielleicht zu verhaspeln und dann zum Gespött im Internet zu werden.