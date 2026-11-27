Ilzer sah „sehr gute Version von Sturm“

Sturm habe es seinem Team lange sehr schwer gemacht. „Wir haben uns nicht auf ihre letzten Ergebnisse, sondern auf die beste Version von Sturm Graz vorbereitet. Wir haben eine sehr, sehr gute Version von Sturm Graz gesehen“, sagte Ilzer. Wie zu erwarten ging es intensiv zur Sache. Bisher habe kein Team, gegen das Hoffenheim unter der Woche gespielt habe, am Wochenende darauf gewonnen, erzählte Ilzer. „Ich drücke Sturm die Daumen, dass sie die Ersten sind.“ Die aktuelle Lage seines Ex-Clubs wollte er nicht genauer einschätzen. „Dafür bin ich viel zu weit weg, es arbeiten sehr kompetente Leute bei Sturm Graz.“