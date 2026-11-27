Ein leidenschaftlicher Auftritt war zu wenig, um bei Hoffenheim zu bestehen. Beim emotionalen Wiedersehen von Sturm Graz mit Christian Ilzer und Andreas Schicker setzten sich die ehemaligen Meistermacher mit dem deutschen Bundesligisten in der Europa League doch noch 3:1 (0:1) durch.
Bis zur 72. Minute schnupperte Österreichs Fußball-Vizemeister an einer Überraschung. Doch wiederkehrende Fehler und die Kraichgauer Joker sorgten für die vierte Niederlage von Sturm in Folge.
„Viermal in Folge verlieren hört sich natürlich katastrophal an, fühlt sich auch nicht richtig gut an, weder bei mir noch bei den Spielern noch bei den Fans oder sonst jemandem“, sagte Fabio Ingolitsch. Der zunehmend unter Druck stehende Sturm-Trainer bat darum, die Niederlagen gegen Celje, Salzburg, Altach und nun Hoffenheim richtig einzuordnen. Er jedenfalls könne „in meiner Welt gar nicht von einer Formkrise sprechen, sondern es geht eigentlich um eine Ergebniskrise“.
Das Problem mit dem „Wegspielen“
Am Donnerstag habe Sturm, so Ingolitsch, gegen „einen am Papier übermächtigen Gegner nicht nur mitgespielt, sondern teilweise auch spielbestimmend agiert“. Der Sturm-Coach verwies nach der Rückkehr zur klassischen Viererkette auf mehr Kompaktheit, engere Abstände und eine bessere Zweikampfführung. „Wir haben es aber auch geschafft, nicht nur zu verteidigen, sondern auch wieder Elemente in die Offensive einzubringen.“
Vieles vom Matchplan ging also auf – doch es gab auch drei Gegentore nach „dem gleichen Muster“, wie auch Ingolitsch bemerkte. „Das ist ein Thema, das sich bei uns durchzieht. Wir haben unglaublich viele Ballgewinne, sowohl international als auch national. Und wir haben ein Problem mit den Wegspielen“, erklärte der Trainer enttäuscht.
Sturm-Boss: „Trotzdem wieder eine Niederlage“
„Wir haben seit langem wieder einmal mehr Energie auf den Platz gebracht“, meinte Jacob Peter Hödl. Auch die Pausenführung durch Oumar Diakite, der nach einem Eckball-Gestocher traf, sei verdient gewesen. „Es ist schade, dass wir es dann hergeben. Irgendwie verlieren wir dann diesen Druck, diese Spritzigkeit und Aggressivität“, sagte der Sturm-Youngster. Mit vier Punkten aus fünf Runden rutschten die Grazer als 31. aus den Aufstiegsrängen der Top 24. Vor dem Jahreswechsel ist man noch beim niederländischen Tabellenvierten AZ Alkmaar zu Gast. Bereits am Sonntag ist ein Bundesliga-Heimsieg gegen die WSG Tirol eigentlich Pflicht.
„Wir dürfen uns nicht zufriedengeben, zu sagen, wir haben eine Stunde teilweise eine hervorragende Leistung abgeliefert. Es ist trotzdem wieder eine Niederlage“, betonte Christian Jauk. Der Sturm-Präsident trat gezeichnet vor das Mikrofon. „Ich bin frustriert, denn wir belohnen uns einfach nicht.“ Die passende Kulisse für einen seltenen Europacup-Auswärtssieg der Steirer wäre bereitgestanden. Stattdessen sahen die 6500 mitgereisten Fans noch den Umschwung – und wie ihr Ex-Trainer feiernd abzog.
Ilzer sah „sehr gute Version von Sturm“
Sturm habe es seinem Team lange sehr schwer gemacht. „Wir haben uns nicht auf ihre letzten Ergebnisse, sondern auf die beste Version von Sturm Graz vorbereitet. Wir haben eine sehr, sehr gute Version von Sturm Graz gesehen“, sagte Ilzer. Wie zu erwarten ging es intensiv zur Sache. Bisher habe kein Team, gegen das Hoffenheim unter der Woche gespielt habe, am Wochenende darauf gewonnen, erzählte Ilzer. „Ich drücke Sturm die Daumen, dass sie die Ersten sind.“ Die aktuelle Lage seines Ex-Clubs wollte er nicht genauer einschätzen. „Dafür bin ich viel zu weit weg, es arbeiten sehr kompetente Leute bei Sturm Graz.“
Auch für Schicker war es ein besonderes Match. „Ich habe schon noch den ein oder anderen Ohrwurm drin. Wenn man die Lieder dann wieder hört, muss man sich schon zwicken, wo man hingehört. Aber das ist mir gut gelungen“, meinte der frühere Sturm-Sportchef. „Sturm hat die Duelle und die zweiten Bälle gewonnen und uns so in der ersten Hälfte ein wildes Spiel aufgezwungen. Aber aufgrund der letzten 30 Minuten ist es schon ein verdienter Sieg, da haben wir ein Powerplay gespielt“, sagte Schicker. Der Ex-Grazer Alexander Prass meinte: „Jeder Einzelne hat dann ein, zwei Schippen draufgelegt.“
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