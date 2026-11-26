„Diese Szene ist weltweit vernetzt. Um ihr entgegentreten zu können, ist eine funktionierende internationale Zusammenarbeit und eine effektive Strafverfolgung unerlässlich“, sagte Leichfried. Wie berichtet, sind in Österreich 20 Fälle sicher auf das gewaltbereite Netzwerk „The COM“ zurückzuführen. Bei 115 weiteren besteht der Verdacht eines Zusammenhangs. Zu den Straftaten zählen unter anderem Vergewaltigungen, Körperverletzungen und Mord. Die Täterinnen und Täter sind in Chatgruppen auf Social-Media-Plattformen, Foren, Messengerdiensten und anderen Kommunikationskanälen aktiv. Oft handelt es sich dabei selbst noch um Minderjährige und junge Erwachsene, die Kinder und Jugendliche rekrutieren.