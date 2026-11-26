Der Verfassungsschutz-Staatssekretär Jörg Leichtfried (SPÖ) hat am Donnerstag vor nihilistischem Extremismus wie dem globalen Netzwerk „The COM“ gewarnt. „Der Verfassungsschutz hat diese Form des Extremismus schon länger am Schirm“, sagte er. Gefährderinnen und Gefährder würden nach außen hin allerdings „weniger Erkennungsmöglichkeiten“ zeigen.
Das erschwere die Ermittlungsarbeit. Den Täterinnen und Tätern gehe es um bloße, unmotivierte Gewalt, sprich um Gewalt ohne erkennbare ideologische, politische oder religiöse Motivation. Sie würden sich „durch eine gewisse Sinnleere und Lebensfrustration auszeichnen“, sagte Leichtfried. Durch das Umsetzen von Gewaltfantasien soll Anerkennung in ihren Netzwerken gefunden werden. „Die Feindbilder sind Jüdinnen und Juden, Migrantinnen und Migranten und Frauen. Der Frauenhass ist in dieser diffusen Szene stark verbreitet“, führte der Politiker aus.
„Diese Szene ist weltweit vernetzt. Um ihr entgegentreten zu können, ist eine funktionierende internationale Zusammenarbeit und eine effektive Strafverfolgung unerlässlich“, sagte Leichfried. Wie berichtet, sind in Österreich 20 Fälle sicher auf das gewaltbereite Netzwerk „The COM“ zurückzuführen. Bei 115 weiteren besteht der Verdacht eines Zusammenhangs. Zu den Straftaten zählen unter anderem Vergewaltigungen, Körperverletzungen und Mord. Die Täterinnen und Täter sind in Chatgruppen auf Social-Media-Plattformen, Foren, Messengerdiensten und anderen Kommunikationskanälen aktiv. Oft handelt es sich dabei selbst noch um Minderjährige und junge Erwachsene, die Kinder und Jugendliche rekrutieren.
Kontrolle von Social-Media-Algorithmen
Leichtfried hält zusätzlich zur Prävention eine Social-Media-Altersbeschränkung für wesentlich, um gegen nihilistischen Extremismus vorzugehen. „Da ist die aktuelle Rechtslage unzufriedenstellend. Das muss legislativ rasch geändert werden“, sagte er zu Social-Media-Algorithmen. Verbessert habe sich hingegen die Zusammenarbeit der Verfassungsschutz- und Strafverfolgungsbehörden mit Gaming-Plattformen wie Discord und Roblox, über die Kinder und Jugendliche oft von gewaltaffinen Personen angesprochen werden. Werden Hinweise auf Gefährderinnen und Gefährder entdeckt, sei es inzwischen leichter, die Identität über die Plattform-Betreiber zu klären und die Verdächtigen somit auszuforschen, sagte Leichtfried.
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