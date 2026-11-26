Gut sieben Wochen nach einer großangelegten Cyberattacke haben Hacker erneut das zentrale Melderegister in Dänemark angegriffen. Dabei verschafften sie sich Zugang zu den Daten von 11.000 Menschen, wie das Digitalministerium in Kopenhagen am Donnerstag mitteilte. Die Täter seien bisher nicht identifiziert worden.
Nach Angaben des Ministeriums wurde der Hackerangriff dank einer „neuen technischen Überwachungsmaßnahme“ gestoppt, die nach dem Vorfall Anfang Oktober eingeführt worden war. Damals hatten sich Hacker Zugriff auf die Daten von 8,8 Millionen Bürgern verschafft, darunter Namen, Adressen und Sozialversicherungsnummern von registrierten lebenden und verstorbenen Menschen. Insgesamt enthält das Register Daten von rund elf Millionen Menschen.
Der oder die Urheber des ersten Hackerangriffs wurden von der Polizei bisher ebenfalls nicht identifiziert. Im Oktober bekannte sich jedoch ein Hacker gegenüber der Tageszeitung „Politiken“ zu der Tat. Er gab an, mit den Anmeldedaten eines ehemaligen Mitarbeiters eines kleinen dänischen Unternehmens in das Register eingedrungen zu sein. Ihm zufolge lautete das Passwort des Mitarbeiters 123456.
Der Hacker führte dem Bericht zufolge binnen zehn Tagen fast 15 Millionen Abfragen in der Datenbank aus. Die dabei gespeicherten Daten will er nach eigener Aussage aber weder verkaufen noch weitergeben.
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