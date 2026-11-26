Der oder die Urheber des ersten Hackerangriffs wurden von der Polizei bisher ebenfalls nicht identifiziert. Im Oktober bekannte sich jedoch ein Hacker gegenüber der Tageszeitung „Politiken“ zu der Tat. Er gab an, mit den Anmeldedaten eines ehemaligen Mitarbeiters eines kleinen dänischen Unternehmens in das Register eingedrungen zu sein. Ihm zufolge lautete das Passwort des Mitarbeiters 123456.