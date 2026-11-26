„Wir müssen immer wieder zurückkehren“

Manche Familien stimmten nach mehreren Gesprächen zu, die Heirat ihrer Tochter aufzuschieben und ihr den weiteren Schulbesuch zu ermöglichen, sagte Boukar. „Veränderungen sind langsam, aber sie sind möglich. Ein einzelnes Treffen genügt daher nicht. Wir müssen immer wieder zurückkehren und den Dialog fortsetzen.“ Boukar, der selbst Vater einer Tochter ist, wünscht sich für alle Mädchen ein Leben, das nicht von Armut oder anderen Menschen bestimmt werde. „Was mich weitermachen lässt, sind die kleinen Momente: eine Mutter, die um ein vertrauliches Gespräch bittet, ein Vater, der beginnt, Fragen zur Gesundheit seiner Tochter zu stellen, oder ein Dorfvorsteher, der bereit ist, über das Thema Kinderheirat zu sprechen“, sagte er.