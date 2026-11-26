„Zählen sonst nichts“
76 Prozent der Mädchen im Niger werden verheiratet
Laut UNO sind weltweit etwa 650 Millionen Mädchen und 115 Millionen Burschen von Kinderehen betroffen. Eine der höchsten Raten weist Niger auf. In einer Region würden gar fast neun von zehn Mädchen vor ihrem 18. Geburtstag verheiratet, sagte Habib Attifa Boukar von der nigrischen NGO Konsortium ACS/LUCPAMIC.
Laut UNICEF werden im Niger 76 Prozent der Mädchen vor ihrem 18. Geburtstag verheiratet, knapp ein Drittel sogar vor dem 15. Geburtstag. In dem Staat südlich der Sahara liegt das gesetzliche Mindestheiratsalter für Mädchen bei 15 und für Burschen bei 18 Jahren. Viele Kinderehen bleiben aber ohne rechtliche Konsequenzen und werden nicht registriert. Es gebe kein Problembewusstsein, sagte Ines Kohl, Geschäftsführerin der österreichischen NGO The Rain Workers. Die NGO versucht, auf Missstände aufmerksam zu machen und Alternativen aufzuzeigen. Das Team weist etwa darauf hin, dass viele Mädchen in jungem Alter schwanger werden, obwohl ihr Körper dafür noch nicht ausreichend entwickelt ist. Das kann in manchen Fällen fatale gesundheitliche Folgen haben.
„Wird ein Mädchen hingegen geschützt und unterstützt, kann es Lehrerin, Krankenpflegerin, Unternehmerin oder Führungsperson werden. Es sollte die Chance haben, selbst über sein Leben zu entscheiden“, sagte Boukar. Aktuell komme es aber in vielen Communities noch gar nicht vor, dass Mädchen Träume hätten und arbeiten möchten, sagte Kohl. Für viele sei Heirat der große Traum, als unverheiratete Frau zähle die Stimme im Niger gar nicht. „Weiblichkeit wird leider immer noch stark mit Verheiratet- und mit Muttersein verbunden.“
Sozialer Druck, viele Kinder zu bekommen
Viele Frauen stünden unter sozialem Druck, viele Kinder zu bekommen. Niger zählt zu den Ländern mit den höchsten Geburtenraten weltweit. Eine Frau in dem afrikanischen Land hat durchschnittlich sechs Kinder. „Manche Familien betrachten eine Heirat als Möglichkeit, die finanzielle Belastung zu verringern“, sagte Boukar. Weitere Gründe sind etwa sozialer Druck, Zugehörigkeitsgefühl und fehlende Bildungschancen. Die Entscheidungen würden häufig ältere Familienmitglieder treffen, nicht die Mütter.
The Rain Workers und Konsortium ACS/LUCPAMIC versuchen, aufzuklären und Vertrauen in den Dörfern aufzubauen. „Im ersten Jahr war es unmöglich, das Thema anzusprechen. Die Leute sind aufgestanden und gegangen“, sagte Kohl. Inzwischen sei es aber möglich, mit Angehörigen und Autoritätspersonen über die Zukunftsperspektiven von Mädchen zu sprechen. Familien würden ermutigt, Heiraten hinauszuzögern, ihren Kindern den Schulbesuch zu ermöglichen sowie Geburten und Eheschließungen offiziell registrieren zu lassen. Auch auf alternative Einkommensquellen werden sie hingewiesen.
Im ersten Jahr war es unmöglich, das Thema anzusprechen. Die Leute sind aufgestanden und gegangen.
Ines Kohl, Geschäftsführerin der NGO The Rain Workers
„Wir müssen immer wieder zurückkehren“
Manche Familien stimmten nach mehreren Gesprächen zu, die Heirat ihrer Tochter aufzuschieben und ihr den weiteren Schulbesuch zu ermöglichen, sagte Boukar. „Veränderungen sind langsam, aber sie sind möglich. Ein einzelnes Treffen genügt daher nicht. Wir müssen immer wieder zurückkehren und den Dialog fortsetzen.“ Boukar, der selbst Vater einer Tochter ist, wünscht sich für alle Mädchen ein Leben, das nicht von Armut oder anderen Menschen bestimmt werde. „Was mich weitermachen lässt, sind die kleinen Momente: eine Mutter, die um ein vertrauliches Gespräch bittet, ein Vater, der beginnt, Fragen zur Gesundheit seiner Tochter zu stellen, oder ein Dorfvorsteher, der bereit ist, über das Thema Kinderheirat zu sprechen“, sagte er.
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