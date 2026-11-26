In 100 Tagen wird im Vorarlberger Montafon die FIS Snowboard, Freestyle und Freeski eröffnet. Nachdem der Schnee bereits da ist und die Silvretta Montafon am Freitag bereits die Wintersaison eröffnet, hat die „Krone“ bei WM-Projektleiter nachgefragt, wie lang aktuell seine Tage sind, wie es mit den freiwilligen Helfern ausschaut und wie wichtig Lokalmatadore für die WM sind.
„Einerseits freue ich mich natürlich, dass es jetzt nur mehr 100 Tage bis zum Start der FIS Snowboard, Freestyle und Freeski Weltmeisterschaft 2027 im Montafon sind und es dann endlich losgeht. Auf der anderen Seite tun sich aber schon noch einige Baustellen auf und es ist noch viel zu tun bis zur Eröffnung“, skizziert WM-Projektleiter Chisi Speckle seine Gefühlswelt, exakt 100 Tage bevor am 6. März 2027 am Medal Plaza im Herzen von Schruns eröffnet wird.
Mittlerweile sind Speckle und sein Team in der Detailarbeit angekommen. „Das ist sehr fordernd, da geht es um Abläufe, die auf die Sekunde getaktet sind.“ Dementsprechend lang sind derzeit auch die Tage des 48-Jährigen. „Es gibt dann zum Glück auch Wochenenden, die etwas ruhiger sind. Aber meistens arbeite ich schon sieben Tage die Woche und das bis in die Nacht hinein.“Winterstart als TurboEin Punkt ist noch die Suche nach Freiwilligen. „Nachdem das durch die Medien gegangen ist, haben sich in 24 Stunden 300 Leute gemeldet“, sagt Speckle. „Da müssen wir aber aussortieren, weil die aus ganz Österreich waren, sich unser Aufruf aber speziell an Personen aus der Region gerichtet hat. Die Vereine im Tal sind aber sehr aktiv, Listen füllen sich.“ Mit dem Start der Wintersaison rechnet er zudem mit weiteren Anmeldungen aus der Region.
Schneefälle als Glücksfall
Gute Laune macht aktuell zudem auch das Wetter. „Die Niederschläge der letzten Zeit haben die Speicherteiche für die Beschneiung gefüllt und der Schnee, der zuletzt gefallen ist, macht das Arbeiten am Berg leichter. Das spielt uns auf jeden Fall in die Karten“, freut sich Speckle, der nun den Weltcup Openings der WM-Disziplinen entgegenfiebert. „An diesem Wochenende starten die Race-Boarder in China, in Innsbruck gibt es den Big Air am Bergisel mit Anna Gasser und in drei Wochen geht es mit dem Snowboardcrossweltcup in Cervinia los. Da werde ich selbst auch dabei sein.“
Mega-WM dreimal größer als Alpin-Titelkämpfe
Im Montafon – aber nicht nur dort – hofft man aufmöglichst viele ÖSV-Erfolge in den nächsten Wochen und Monaten, und: „Dass die Athletinnen und Athleten verletzungsfrei bis März durchkommen.“ Denn für die Mega-WM – in 31 Bewerben werden insgesamt 87 Medaillen vergeben (bei der Alpin-WM in Crans Montana sind es nur 33 in elf Entscheidungen) – sind Lokalmatadore sehr wichtig.
Hoffen auf Lokalmatadore
Auch mehrere Ländle-Asse haben durchaus gute Chancen auf einen Start bei der Heim-WM. Bei den Snowboardcrossern ist das neben Doppelolympiasieger Alessandro „Izzi“ Hämmerle der frisch gekürte Staatsmeister Elias Leitner. Mit Olympiastarter Julius Forer und Noah Schallert sind zudem zwei Ski-Freestyler in der Verlosung. Bei den Skicrossern hat Vorarlberg mit Sonja Gigler und Nicolas Lussnig zwei Athleten, die im Vorjahr bei Olympia mit dabei waren. Und mit Lussnigs Schwester Leonie eine Newcomerin, die für eine Überraschung im Rennen um die WM-Tickets sorgen könnte.
Wissen Sie zufällig noch, was Sie am 18. August dieses Jahres gemacht haben? Bei mir war es der letzte Arbeitstag vor dem Sommerurlaub, an dem ich noch eine Story zum Transfer von Volleyball-Ass Theo Reiter vom VC Wolfurt zum TSV Mimmenhausen in die dritte deutsche Liga geschrieben habe.
Warum die Frage? Weil der 18. August exakt 100 Tage zurückliegt und es genau ebensoviele Tage sind, bis am 6. März am Schrunser Kirchplatz die FIS Snowboard, Freestyle und Freeski 2027 eröffnet wird.
Riesige Reichweite auch in Asien und Amerika
Ein Großereignis, wie es das Ländle noch nicht gesehen hat. Laut dem internationalen Rechtevermarkter Infront Sports & Media erreicht die WM 290 Millionen TV-Zuseher rund um den Globus. Spannend: Im Vergleich zu einer Alpin-WM wird eine jüngere Zielgruppe angesprochen. Dementsprechend höher ist der Anteil bei Digital-Streams und im Social Media Bereich.
Tradition und Gastfreundschaft
Für das Montafon, ja für ganz Vorarlberg, ist diese WM eine großartige Möglichkeit, sich zu präsentieren. Seine Landschaft, seine Leute und ihre Gastfreundschaft. Ein Ort, der von seinen Traditionen lebt – aber mutig genug ist, mit einer WM ins Rampenlicht zu treten, die weltweit viel mehr beachtet wird, als im eigenen Land. Denn trotz der Erfolge – in erster Linie der SnowboarderInnen – sind diese Titelkämpfe und ihre SportlerInnen bislang in Österreich viel zu wenig gewürdigt worden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.