Mittlerweile sind Speckle und sein Team in der Detailarbeit angekommen. „Das ist sehr fordernd, da geht es um Abläufe, die auf die Sekunde getaktet sind.“ Dementsprechend lang sind derzeit auch die Tage des 48-Jährigen. „Es gibt dann zum Glück auch Wochenenden, die etwas ruhiger sind. Aber meistens arbeite ich schon sieben Tage die Woche und das bis in die Nacht hinein.“Winterstart als TurboEin Punkt ist noch die Suche nach Freiwilligen. „Nachdem das durch die Medien gegangen ist, haben sich in 24 Stunden 300 Leute gemeldet“, sagt Speckle. „Da müssen wir aber aussortieren, weil die aus ganz Österreich waren, sich unser Aufruf aber speziell an Personen aus der Region gerichtet hat. Die Vereine im Tal sind aber sehr aktiv, Listen füllen sich.“ Mit dem Start der Wintersaison rechnet er zudem mit weiteren Anmeldungen aus der Region.