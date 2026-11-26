Folgenschwerer Unfall aufgrund des Wintereinbruchs in der Bundeshauptstadt: In Floridsdorf in der Stammersdorfer Kellergasse landete ein Bus der Linie 501, die Floridsdorf mit dem niederösterreichischen Wolkersdorf (Bezirk Mistelbach) verbindet, in einem Straßengraben. Vier Menschen wurden verletzt, zwei von ihnen ins Krankenhaus gebracht.
Die Passagiere wurden leichten Grades verletzt, bei ihnen bestand der Verdacht auf Prellungen, teilte die Wiener Berufsrettung mit. Das Busunternehmen Dr. Richard, das die Linie betreibt, bestätigte, dass es sich um einen Bus der Linie 501 handelte. Der Lenker sei langsam unterwegs gewesen, rutschte jedoch aufgrund der Fahrbahnverhältnisse in den Graben. Ein Test ergab demnach 0,0 Promille bei dem Chauffeur, sagte eine Sprecherin.
Zahlreiche Schnee-Einsätze für Wiener Berufsfeuerwehr
Die Wiener Berufsfeuerwehr berichtete von zahlreichen zusätzlichen Einsätzen durch den Schnee seit 6 Uhr. Zumeist ging es um Pkw, die wieder in Gang zu bringen waren. „Aber es sind auch Lkw betroffen, die hängengeblieben sind, und Busse, auch Linienbusse“, berichtete ein Feuerwehrsprecher.
Seinen Angaben zufolge gab es einen Schwerpunkt der Einsätze in den westlichen und südwestlichen Außenbezirken Ottakring, Hernals, Währing, Döbling und Liesing. Aber betroffen sei das gesamte Stadtgebiet. „Vorhin hatten wir gerade einen Einsatz wegen eines Busses in der Innenstadt“, sagte er. „Unsere Mitarbeiter werden zum Teil direkt von der Straße weg von einem Einsatz zum nächsten alarmiert.“
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