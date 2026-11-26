Seinen Angaben zufolge gab es einen Schwerpunkt der Einsätze in den westlichen und südwestlichen Außenbezirken Ottakring, Hernals, Währing, Döbling und Liesing. Aber betroffen sei das gesamte Stadtgebiet. „Vorhin hatten wir gerade einen Einsatz wegen eines Busses in der Innenstadt“, sagte er. „Unsere Mitarbeiter werden zum Teil direkt von der Straße weg von einem Einsatz zum nächsten alarmiert.“