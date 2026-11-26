Mit den ersten Minusgraden und den ersten Schneefällen rückt auch das Schicksal obdachloser Menschen wieder verstärkt in den Fokus. Kalte Nächte können für Menschen ohne festen Schlafplatz schnell zur ernsten Gefahr werden. Doch braucht es in Österreich nur im Winter mehr Hilfe oder sollte die Unterstützung für Obdachlose das ganze Jahr über ausgebaut werden? „Krone“-User Flummi möchte dazu von der Community wissen: „Benötigen Obdachlose mehr Aufmerksamkeit, Hilfe und Unterstützung?“