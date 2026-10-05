Melderegister gehackt
Datenleck legt Daten von 8,8 Mio. Dänen offen
Bei einem Hackerangriff auf das dänische Melderegister haben sich Unbekannte Zugriff auf Daten von 8,8 Millionen Menschen verschafft. Es handle sich bei dem Angriff um einen „äußerst schwerwiegenden Vorfall“, so die dänische Ministerin für Digitales.
Wie das für Digitales zuständige Ministerium am Montag mitteilte, gehörten dazu die Namen, die Adressen und die Sozialversicherungsnummern von registrierten lebenden und verstorbenen Menschen. Das Register enthält Daten von rund elf Millionen Menschen.
Hacker verschafften sich Zugriff über Zugang eines Unternehmens
Den Angaben zufolge war die Verwaltung der Behörde am Freitag über eine „Anomalie“ im System „im Laufe des Septembers“ informiert worden. Die Unbekannten verschafften sich demnach Zugriff über den legalen Zugang eines dänischen Unternehmens. Dieser Zugang wurde mittlerweile blockiert. Die Behörden ergriffen den Angaben zufolge Maßnahmen, um einen weiteren vergleichbaren Angriff zu unterbinden. Eine Untersuchung zu dem Hackerangriff sei eingeleitet worden, hieß es in der Erklärung weiter.
„Schwerwiegender Vorfall“
„Es handelt sich um einen äußerst schwerwiegenden Vorfall“, erklärte die für Digitales zuständige Ministerin, Christina Egelund. Menschen, deren Name und Adresse als besonders schutzwürdig gelten, sind den Angaben zufolge nicht von dem Hackerangriff betroffen.
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