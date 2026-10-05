Datenleck legt Daten von 8,8 Mio. Dänen offen

Hacker verschafften sich Zugriff über Zugang eines Unternehmens

Den Angaben zufolge war die Verwaltung der Behörde am Freitag über eine „Anomalie“ im System „im Laufe des Septembers“ informiert worden. Die Unbekannten verschafften sich demnach Zugriff über den legalen Zugang eines dänischen Unternehmens. Dieser Zugang wurde mittlerweile blockiert. Die Behörden ergriffen den Angaben zufolge Maßnahmen, um einen weiteren vergleichbaren Angriff zu unterbinden. Eine Untersuchung zu dem Hackerangriff sei eingeleitet worden, hieß es in der Erklärung weiter.