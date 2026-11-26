Das gibt’s ja nicht! Nur einen Tag nach der Verletzung von Nina Astner verkündet der ÖSV die nächste Hiobsbotschaft: Tim Ranner, der Sohn der rot-weiß-roten Ski-Legende Klaus Kröll, verletzte sich im Training in Kanada schwer.
Bei seinem folgenschweren Sturz zog sich Ranner, der Teil des C-Kaders ist, eine schwere Knieverletzung und Schürfwunden im Gesicht zu. Ein bitterer Rückschlag für den 20-Jährigen, der nun eine Zwangspause einlegen muss.
Video von Sturz veröffentlicht
„In Kanada lief es nicht so, wie ich es mir erhofft hatte. Ein bitterer Abschluss der Saison, noch bevor sie richtig begonnen hat – aber so ist das eben im Sport. Danke an meine Sponsoren, die in guten wie in schlechten Zeiten hinter mir stehen“, schreibt Ranner via Instagram. Zudem fügt er auch ein Video seines wilden Abflugs (oben im Posting nach rechts wischen) hinzu.
Auch Astner verletzt sich im Training
Bereits am Mittwoch hatte es schlechte Nachrichten aus dem ÖSV-Lager gegeben. Nina Astner zog sich im Riesentorlauftraining in Österreich einen Einriss des vorderen Kreuzbandes zu und wird länger ausfallen.
Die 26-jährige Tirolerin hatte nach einem Trainingssturz im Oktober wegen einer Knochenprellung am rechten Unterschenkel bereits das Saisonauftaktrennen in Sölden verpasst.
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