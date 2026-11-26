Video von Sturz veröffentlicht

„In Kanada lief es nicht so, wie ich es mir erhofft hatte. Ein bitterer Abschluss der Saison, noch bevor sie richtig begonnen hat – aber so ist das eben im Sport. Danke an meine Sponsoren, die in guten wie in schlechten Zeiten hinter mir stehen“, schreibt Ranner via Instagram. Zudem fügt er auch ein Video seines wilden Abflugs (oben im Posting nach rechts wischen) hinzu.