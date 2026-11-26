Blitz soll Flugzeug getroffen haben

Er lobte den Piloten, der in letzter Minute die Landung in Batumi abgebrochen habe. „Als er versuchte zu landen, hat er wohl erkannt, dass es nicht möglich war. Wir sind dort gerade noch einmal mit einem Schrecken davongekommen“, sagte Önden. Zwei Reporter türkischer Medien berichteten, die Maschine sei von einem Blitz getroffen worden.