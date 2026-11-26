Die Tiroler Exekutive versucht, die Umstände rund um einen mysteriösen Unfall in der Nacht auf Donnerstag in Thiersee (Bezirk Kufstein) zu klären. Dabei erlitten zwei 18-jährige Deutsche Verletzungen.
Am Donnerstag gegen 2 Uhr wurde von einem Pkw auf der Thierseestraße in Thiersee nach einem Verkehrsunfall ein E-Call-Notruf abgesetzt. Die Polizei fand daraufhin vor Ort neben der Landesstraße am Fuß einer Böschung den verunglückten Pkw sowie zwei 18-jährige Deutsche vor.
Zwei 18-Jährige leicht verletzt
Die beiden Männer gaben an, dass sie zu Fuß in Richtung Kufstein unterwegs gewesen seien, ein vorbeifahrendes Auto angehalten und der Lenker sie mitgenommen hätte. Der Unbekannte sei dann aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Der Pkw habe sich überschlagen, der Lenker sei von der Unfallstelle geflüchtet. Die zwei Burschen erlitten leichte Verletzungen.
In der Folge wurde eine Suchaktion nach dem angeblichen Lenker unter Beteiligung der Feuerwehr Landl, mehrerer Polizeistreifen sowie einer Drohne gestartet. Die Suche verlief allerdings negativ und wurde gegen 5.30 Uhr beendet.
Auch Kennzeichen gestohlen
Wie sich herausstellte, sind der Pkw und die Kennzeichen vor kurzem in Deutschland gestohlen worden. Weitere Erhebungen, den rätselhaften Unfall und die Hintergründe aufzuklären, sind im Gange.
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