Zwei 18-Jährige leicht verletzt

Die beiden Männer gaben an, dass sie zu Fuß in Richtung Kufstein unterwegs gewesen seien, ein vorbeifahrendes Auto angehalten und der Lenker sie mitgenommen hätte. Der Unbekannte sei dann aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Der Pkw habe sich überschlagen, der Lenker sei von der Unfallstelle geflüchtet. Die zwei Burschen erlitten leichte Verletzungen.