Das Balkendiagramm zeigt erwartete Ausgaben für Weihnachtsgeschenke. Am häufigsten werden bis 999 Euro mit 18 Prozent genannt, gefolgt von bis 199 Euro mit 16 Prozent und bis 299 Euro mit 15 Prozent. Im Schnitt werden 410 Euro ausgegeben. 5 Prozent planen keine Geschenke. Grundlage sind 1.025 Befragte im Oktober 2026. Rest auf 100: keine Angabe. Quelle: IMAS.