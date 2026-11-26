Die Österreicher schnallen beim Weihnachtseinkauf heuer den Gürtel enger. Im Schnitt möchten sie 410 Euro für Geschenke ausgeben, im Vorjahr waren es noch 462 Euro. Dennoch ist die Freude am Schenken so groß wie seit Jahren nicht mehr.
Wie aus einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts IMAS* hervorgeht, trübt die Teuerung bei 57 Prozent der Befragten die Spendierfreude. Dennoch macht es 58 Prozent Spaß, Christkind zu spielen. Für 13 Prozent stellen die Weihnachtseinkäufe hingegen eine Belastung dar.
Fünf Prozent kaufen keine Geschenke
Lust am Shopping groß
Die Langzeitbetrachtung zeigt, dass die Freude an Weihnachtseinkäufen trotz Spargedanken höher ist als in den Jahren zuvor: 2014 hatten 42 Prozent angegeben, dass ihnen Weihnachtsbesorgungen Spaß machen und 33 Prozent empfanden sie als Belastung.
*IMAS hat im Oktober 1025 Personen über 16 Jahren in persönlichen Interviews befragt. 44 Prozent beginnen bereits mit einem Vorlauf zwischen einem und drei Monaten, ihre Weihnachtspräsente zu besorgen. 31 Prozent starten frühestens drei Wochen vor dem Heiligen Abend.
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