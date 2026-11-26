TikTok wird an den Verhandlungstisch gebeten

Nun wird es konkret: Österreich und Deutschland laden „im europäischen Stil“ TikTok nun „höflich und offiziell“ zu Gesprächen ein. In einer ersten Reaktion, erteilte die Social Media-Plattform den beiden allerdings eine deftige Absage: „Dieser Unsinn entbehrt jeglicher Grundlage“, so die Stellungnahme der Presseabteilung. Weimar und Pröll lassen sich davon aber nicht entmutigen: „Das hat TikTok auch vor dem Verkauf in den USA gesagt“.