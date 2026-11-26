Was die Amerikaner geschafft haben, wollen nun auch Österreich und Deutschland auf die Beine stellen: die chinesische Videoplattform TikTok mehrheitlich in heimische Hände holen. Hinter den Kulissen laufen bereits Gespräche mit Investoren und Banken. Am Donnerstag sprachen die beiden Initiatoren in Wien erstmals über konkrete Summen und einen Zeitplan.
„Wer die Plattform kontrolliert, kontrolliert, was Millionen Europäerinnen und Europäer sehen, denken und teilen.“ Mit diesen Worten unterstrich Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) am Donnerstag im Bundeskanzleramt die Dringlichkeit seines Vorhabens. Gemeinsam mit dem deutschen Kultur- und Medienstaatsminister Wolfram Weimer will er den Chinesen einen Großteil ihres Europageschäfts abkaufen. Rund 200 Millionen Menschen erreicht TikTok in Europa.
Für Weimer ist die Videoplattform mittlerweile ein Risiko für die nationale Sicherheit – nicht nur Deutschlands, sondern ganz Europas. Mit Regulierungen alleine sei es nicht mehr getan.
TikTok wird an den Verhandlungstisch gebeten
Nun wird es konkret: Österreich und Deutschland laden „im europäischen Stil“ TikTok nun „höflich und offiziell“ zu Gesprächen ein. In einer ersten Reaktion, erteilte die Social Media-Plattform den beiden allerdings eine deftige Absage: „Dieser Unsinn entbehrt jeglicher Grundlage“, so die Stellungnahme der Presseabteilung. Weimar und Pröll lassen sich davon aber nicht entmutigen: „Das hat TikTok auch vor dem Verkauf in den USA gesagt“.
Nach amerikanischem Vorbild soll auch in Europa ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet werden, das sich mehrheitlich in europäischen Händen befindet. Die Chinesen könnten hierzulande also weiterhin Geschäfte machen. Eine Enteignung sei nicht das Ziel.
Wir aus Deutschland sind der Meinung, dass TikTok Europa ein Risiko für die Nationale Sicherheit ist
Wolfram Weimer, deutscher Medienstaatminister
Bild: AP/Ebrahim Noroozi
25 Milliarden für 75 Prozent?
Und das dürfte ein ziemlich teures Unterfangen werden. Beim Gespräch in Wien fiel am Donnerstag die Summe von 25 Milliarden – zum Vergleich: US-Investoren blätterten umgerechnet zwölf Milliarden Euro für 75 Prozent hin. Mit privaten Investoren aus mehreren europäischen Ländern sowie mit Banken wurden bereits Gespräche geführt. Die Resonanz sei sehr positiv gewesen. Potenzielle Geldgeber kommen aus der Medien-, Technologie- und Finanzbranche.
Wer letztlich die Führung übernimmt, ist noch offen. Ebenso, ob sich auch Investoren außerhalb der EU beteiligen dürfen.
Wer früher verhandelt, bekommt mehr Geld
Den chinesischen Eigentümern richtet man indes aus: „Wenn TikTok früh in die Verhandlungen geht, werden sie mehr Geld bekommen.“ Noch setzt man auf die Gesprächsbereitschaft der Chinesen. Sollte TikTok die Einladung allerdings schroff ablehnen, müsse man zeigen, „dass wir es ernst meinen“.
Die Amerikaner hatten einst mit einem Verbot der Plattform gedroht. Über derartige Druckmittel will man in Wien und Berlin vorerst noch nicht sprechen.
2027 soll das Jahr der Entscheidung werden
Unterdessen wird an einer europäischen Allianz geschmiedet. Beim EU-Kulturministerrat am vergangenen Freitag sei die Resonanz überwiegend positiv gewesen. Mehrere Staaten würden derzeit prüfen, ob sie sich der Initiative anschließen. Am 2. Dezember will Pröll beim EU-Telekommunikationsrat in Brüssel weitere Partner ins Boot holen.
Denn den beiden Politikern geht es längst nicht nur um die Eigentumsverhältnisse, sondern auch um das Herzstück der Plattform: den Algorithmus und die Daten von Millionen Europäern.
„Regulierung ohne Kontrolle ist wie ein Schloss ohne Schlüssel“, so Pröll. Entscheidend sei, wer den Algorithmus betreibt, wer Updates freigibt und wer auf die Daten zugreift. „Das muss in Europa passieren.“ Im kommenden Jahr sollen die Verhandlungen starten. 2027 soll das Jahr der Entscheidung werden. Vorausgesetzt, die Chinesen spielen mit.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.