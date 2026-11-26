Gänsehautmomente, spektakuläre Bühnenshows und unvergessliche Konzertabende: Die Black Week im Krone Ticketshop macht Lust auf außergewöhnliche Live-Erlebnisse. Bis einschließlich 29. November 2026 warten 30 Prozent Rabatt sowie attraktive 1+1-Ticketaktionen auf ausgewählte Top-Events. Jetzt auf ticket.krone.at
Zwischen Gänsehaut und Adrenalin
Musicalfans dürfen sich auf Highlights wie „Maria Theresia – Das Musical“, „Elvis – Das Musical“ oder „ROCKETMAN – Das Elton John Biopical“ freuen. Für magische Momente auf dem Eis sorgt „Holiday on Ice – CINEMA OF DREAMS“, während „Masters of Dirt“ mit atemberaubenden Stunts und spektakulärer Freestyle-Action den Adrenalinpegel in die Höhe treibt.
Von legendären Soul-Hits bis zum Festzelt
Musikalische Gänsehautmomente verspricht die „Aretha Franklin Live Show“ mit den größten Hits der unvergessenen Queen of Soul. Wer hingegen Lust auf zünftige Stimmung, Live-Musik und österreichische Tradition hat, kann sich bereits jetzt Tickets für die Wiener Kaiser Wiesn 2027 sichern.
Erlebnisse schenken und dabei sparen
Gemeinsame Zeit ist wohl eines der schönsten Geschenke. Nutzen Sie die Black Week im Krone Ticketshop und sichern Sie sich Ihre persönlichen Veranstaltungshighlights zum Vorteilspreis – nur bis einschließlich 29. November und solange der Vorrat reicht.
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