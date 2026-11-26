Kriminelle Hacker haben sich bei einem Angriff auf die Systeme des Fußball-Weltverbands FIFA Zugang zu persönlichen Daten verschafft. „Die FIFA kann bestätigen, dass sie Opfer eines kriminellen Cyberangriffs geworden ist, der zu einem unbefugten Zugriff auf eine begrenzte Anzahl persönlicher und geschäftlicher Daten geführt hat“, so ein Sprecher. Der Verband arbeite zur Aufklärung des Falls eng mit den zuständigen Behörden zusammen, darunter auch den Strafverfolgungsbehörden.
Genauere Informationen über die Art des Angriffs und die entwendeten Daten machte die FIFA nicht. Nach dpa-Informationen stand der Angriff nicht im Zusammenhang mit dem gescheiterten Plan zum Verkauf von WM-Rechten an Investoren.
„Die FIFA verurteilt aufs Schärfste die unrechtmäßige Beschaffung und Veröffentlichung von Informationen, insbesondere von personenbezogenen Daten“, hieß es. „Solche Handlungen stellen eine schwerwiegende und inakzeptable Verletzung der Privatsphäre dar und können erhebliche Folgen für die betroffenen Personen haben.“
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