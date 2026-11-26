Kriminelle Hacker haben sich bei einem Angriff auf die Systeme des Fußball-Weltverbands FIFA Zugang zu persönlichen Daten verschafft. „Die FIFA kann bestätigen, dass sie Opfer eines kriminellen Cyberangriffs geworden ist, der zu einem unbefugten Zugriff auf eine begrenzte Anzahl persönlicher und geschäftlicher Daten geführt hat“, so ein Sprecher. Der Verband arbeite zur Aufklärung des Falls eng mit den zuständigen Behörden zusammen, darunter auch den Strafverfolgungsbehörden.