Der Historiker Christopher Clark schildert in seinem epochalen Werk „Die Schlafwandler“, wie die europäischen Mächte in die Urkatastrophe des Ersten Weltkriegs taumeln. Die gegenwärtige Eskalation des Ukraine-Kriegs erinnert nun fatal an die seinerzeitige verhängnisvolle Entwicklung.
EINERSEITS ist schon klar: Russland ist der Aggressor und Putin könnte den Krieg an einem Tag beenden. Wenn, ja wenn er bereit wäre, den mehrheitlich russischen Osten der Ukraine und die Krim aufzugeben, wenn er das Vorrücken der NATO an die russische Grenze akzeptieren würde und natürlich noch Reparationszahlungen in hundertfacher Milliardenhöhe leisten würde.
ANDERERSEITS erinnert die Kriegsrhetorik aus den EU-Metropolen und die obsessive Aufrüstungs-Strategie doch bedrückend an die Jahre vor 1914. Und die aktuelle Ausweitung des Schlachtfeldes auf Mittelmeer-Häfen, auf die Ostsee und das Schwarze Meer drängt die Frage auf, ob wir uns nicht schon mitten in einem Weltkrieg befinden.
Wenn möglicherweise ukrainische Unterwasser-Drohnen mit Hilfe westlicher Marine-Einheiten russische Kriegsschiffe in libyschen Gewässern versenken, wenn Frankreich Truppen in die Ukraine schickt und deutsche Bundeswehr-Einheiten im Baltikum stehen und gleichzeitig hybride, mutmaßlich russische Angriffe in der EU häufiger werden, bedarf es nur noch des zündenden Funkens, um das Pulverfass hochgehen zu lassen. Und dann gnade uns Gott!
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