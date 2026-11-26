EINERSEITS ist schon klar: Russland ist der Aggressor und Putin könnte den Krieg an einem Tag beenden. Wenn, ja wenn er bereit wäre, den mehrheitlich russischen Osten der Ukraine und die Krim aufzugeben, wenn er das Vorrücken der NATO an die russische Grenze akzeptieren würde und natürlich noch Reparationszahlungen in hundertfacher Milliardenhöhe leisten würde.