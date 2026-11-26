Khan, der in der Stadt Mingora im Nordwesten Pakistans bei der Gesundheitsbehörde arbeitet, war am Dienstag während eines Spiels der Swat Premier League mit einem Freund auf dessen Motorrad unterwegs. Als der Schlagmann Abrar Lala den Ball in hohem Bogen über die Spielfeldgrenze und die angrenzende Straße schlug, bat der Hobby-Cricketspieler seinen Freund, den Kopf einzuziehen, richtete sich auf dem Motorrad leicht auf und fing den Ball mit einer Hand auf.