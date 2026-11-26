Auf einem fahrenden Motorrad hat ein Pakistaner einen weit über das Spielfeld hinaus geschlagenen Cricketball gefangen und ist damit zum Internetstar geworden. Ein Video der spektakulären Aktion des 27-jährigen Mehran Khan verbreitete sich weltweit in Online-Netzwerken. „Worte können nicht beschreiben, wie glücklich ich nach diesem Fang war“, berichtete Khan der Nachrichtenagentur AFP in einem Interview. „Es fühlte sich an, als hätte ich etwas Außergewöhnliches erreicht.“
Khan, der in der Stadt Mingora im Nordwesten Pakistans bei der Gesundheitsbehörde arbeitet, war am Dienstag während eines Spiels der Swat Premier League mit einem Freund auf dessen Motorrad unterwegs. Als der Schlagmann Abrar Lala den Ball in hohem Bogen über die Spielfeldgrenze und die angrenzende Straße schlug, bat der Hobby-Cricketspieler seinen Freund, den Kopf einzuziehen, richtete sich auf dem Motorrad leicht auf und fing den Ball mit einer Hand auf.
Fänger erhielt Belohnung
Da die beiden zunächst einfach weiterfuhren, bat der Ansager des Spiels die Polizei, das Motorrad anzuhalten und die Männer aufs Spielfeld zu holen. „Alle Spieler und Zuschauer applaudierten“, erzählte Khan. Die Turnierleitung zahlte ihm zudem eine Belohnung von 10.000 pakistanischen Rupien (rund 33 Euro). Er danke Gott für „so viel Respekt und Anerkennung“, sagte der Vater einer acht Monate alten Tochter.
Noch größer wurde sein Ruhm, als ein Tiktok-Nutzer ein Video der spektakulären Aktion hochlud. Geteilt wurde es unter anderem von der australischen Cricket-Legende Brett Lee, der auf seiner Seite im Online-Netzwerk Facebook „Unglaublicher Fang“ dazuschrieb.
Er sei durch ein wenige Sekunden langes Video so berühmt geworden wie andere Menschen „in Jahren nicht“, sagte Khan. „Mein Leben hat sich völlig verändert. Immer wenn ich aus dem Haus gehe, erkennen mich die Leute und wollen Selfies mit mir machen.“
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