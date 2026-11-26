Was passiert, wenn man einen Asteroiden gezielt rammt, um ihn im Ernstfall von der Erde abzulenken? Eine NASA-Mission hat 2022 genau das ausprobiert – mit Erfolg. Doch die Folgen des kosmischen Crashs sind offenbar größer als gedacht. Neue Aufnahmen zeigen einen gewaltigen Einschlagskrater, einen verformten Himmelskörper und eine überraschende Gefahr für weitere Raumfahrtmissionen.
Im September 2022 krachte die NASA-Sonde „Dart“ gezielt auf den Asteroiden Dimorphos. Der Einschlag veränderte nicht nur dessen Flugbahn, sondern auch sein Aussehen. Wie der an der Mission beteiligte Astrophysiker Patrick Michel erklärte, weist die getroffene Seite nun einen Krater von der Größe eines Sportstadions auf. Dadurch wirkt der rund 150 Meter große Himmelskörper abgeflacht. Außerdem gerät er seither ins Taumeln, wie die europäische Raumfahrtbehörde ESA am Mittwoch mitteilte.
Die ESA veröffentlichte nun erste Aufnahmen ihrer Sonde „Hera“. Es handelt sich um die ersten hochauflösenden Bilder des durch den Einschlag veränderten Asteroiden. „Diese Bilder sind weit mehr als eine wissenschaftliche Sensation“, sagte Anke Pagels-Kerp vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR). Sie seien ein Beleg dafür, dass die Menschheit den Gefahren aus dem All nicht mehr handlungsunfähig ausgeliefert sei.
Die ESA untersucht den Einschlag aus nächster Nähe:
Umlaufzeit um 33 Minuten verkürzt
Dimorphos ist der Begleitmond des größeren Asteroiden Didymos. Das Paar befindet sich derzeit rund 190 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Der Einschlag von „Dart“ hatte messbare Auswirkungen: Die Umlaufzeit von Dimorphos um seinen größeren Begleiter verkürzte sich um rund 33 Minuten auf elf Stunden und 23 Minuten.
Wie effizient sich ein Asteroid mit einer solchen Methode tatsächlich ablenken lässt, ist allerdings noch nicht abschließend geklärt. Dafür muss unter anderem die Masse von Dimorphos genauer bestimmt werden. Genau das soll „Hera“ in den kommenden Monaten untersuchen. Dabei wird sich die europäische Sonde dem Himmelskörper noch weiter nähern.
Hunderte Brocken als unerwartete Gefahr
Für eine Überraschung sorgten allerdings zahlreiche kleinere Objekte, die auf den neuen Aufnahmen zu sehen sind. Hunderte Brocken bewegen sich im Umfeld des Asteroidenpaares. Ihre Größe reicht von einem Fußball bis zu einer Waschmaschine, erklärte die Planetenforscherin Naomi Murdoch aus dem „Hera“-Daten-Auswertungsteam.
Woher die Gesteinsbrocken stammen, ist noch unklar. Sie könnten durch den Einschlag der NASA-Sonde entstanden sein, aber auch einen anderen Ursprung haben. Die Forscher wollen nun ihre Bewegung und Größe genauer untersuchen.
Der Fund könnte auch die weitere Mission beeinflussen: Zwei Kleinsatelliten sollen eigentlich auf dem Asteroiden landen. Die umherfliegenden Brocken stellen für sie jedoch ein erhebliches Risiko dar. Die Fachleute prüfen deshalb, ob der geplante Weg der Satelliten angepasst werden muss.
42.000 erdnahe Objekte bekannt
Hinter dem Experiment steht ein ernstes Ziel: Die Menschheit soll künftig besser gegen gefährliche Asteroiden gewappnet sein. Einschläge auf der Erde sind zwar äußerst selten, können aber verheerende Folgen haben. Im Februar 2013 explodierte ein rund 20 Meter großer Himmelskörper über der russischen Millionenstadt Tscheljabinsk. Durch die Druckwelle und berstendes Glas wurden rund 1500 Menschen verletzt.
Ein Asteroid mit mehreren Kilometern Durchmesser könnte laut DLR sogar ganze Kontinente bedrohen und existenzielle Folgen für die Menschheit haben. Derzeit sind mehr als 42.000 erdnahe Objekte bekannt. Entwarnung gibt es dennoch: Keines davon befindet sich nach aktuellem Kenntnisstand auf Kollisionskurs mit der Erde.
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