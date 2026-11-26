Die ESA veröffentlichte nun erste Aufnahmen ihrer Sonde „Hera“. Es handelt sich um die ersten hochauflösenden Bilder des durch den Einschlag veränderten Asteroiden. „Diese Bilder sind weit mehr als eine wissenschaftliche Sensation“, sagte Anke Pagels-Kerp vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR). Sie seien ein Beleg dafür, dass die Menschheit den Gefahren aus dem All nicht mehr handlungsunfähig ausgeliefert sei.