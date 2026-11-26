24 Rennen umfasst der Kalender in der Saison 2024. Den Auftakt macht der Große Preis von Bahrain, der ORF hat sich für das Wochenende die Rechte gesichert. Der Heim-GP in Spielberg am 11. Juli ist ebenfalls im Öffentlich-Rechtlichen zu sehen. ServusTV hingegen zeigt zwei Rennen mehr als der ORF – darunter auch das Saisonfinale in Abu Dhabi.