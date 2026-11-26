Eigentlich hat der norwegische Palast angekündigt, dass Königin Mette-Marit bis zum nächsten Sommer keine offiziellen Termine wahrnehmen wird. Umso größer war am Mittwochabend die Überraschung und die Freude, als die 53-Jährige an der Seite ihres Ehemannes König Haakon zum Dankeskonzert in Oslo erschien.
Am Mittwochabend luden König Haakon und seine Mutter, Königin Sonja, Menschen, die ihnen in der schweren Zeit nach dem Tod von König Harald geholfen hatten, in die Dreifaltigkeitskirche in Oslo ein. Es sollte ein besonderer Abend werden. Und das gleich in mehrfacher Hinsicht.
Liebes-Moment des Königspaares
Denn für die Überraschung des Konzertabends sorgte Mette-Marit – und was für eine! Denn mit dem Auftritt der Königin hätte an diesem Abend wohl keiner gerechnet. Und die 53-Jährige strahlte nicht nur mit ihrem Ehemann um die Wette, sie sah auch zauberhaft aus.
Zur Feier des Tages hatte sich Mette-Marit nämlich für einen silbernen Paillettenrock entschieden, zu dem sie eine schwarze Weste kombinierte. Doch was die Royal-Fans noch viel mehr freute als das festliche Outfit: Die norwegische Königin scheint sich in den letzten Wochen gut erholt zu haben.
Und auch Haakon war die Freude darüber, dass es seine Ehefrau nach der Lungentransplantation im Juni immer besser geht, anzusehen. Er schien seine Mette-Marit gar nicht mehr loslassen zu wollen.
Haakon hielt berührende Dankesrede
Während des Dankeskonzerts sorgte der König schließlich für einen berührenden Moment. In seiner Dankesrede wandte sich Haakon nämlich mit emotionalen Worten an die anwesenden Gäste. „Jeder von Ihnen hat auf seine Weise dazu beigetragen, dass der Tod und die Beerdigung von König Harald so schön und würdevoll waren“, sprach er seinen Dank aus.
Und weiter: „Sie haben Tag und Nacht mit Professionalität und Sorgfalt gearbeitet. Wir als Familie sind Ihnen für Ihren großartigen gemeinsamen Einsatz zutiefst dankbar.“
Erster Auftritt seit rund zwei Monaten
Dass dies keine leeren Worte, sondern ernst gemeinte Dankbarkeit der Königsfamilie war, das beweist auch der erste Auftritt von Mette-Marit seit rund zwei Monaten. Denn eigentlich hatte der Palast bekannt gegeben, dass die Königin bis zum Sommer 2027 keine offiziellen Auftritte wahrnehmen werde.
Dass sie für diesen Abend eine Ausnahme machen sollte, verdeutlicht, wie sehr auch ihr diese Menschen am Herzen liegen. Laut NRK bestätigte der Palast Mette-Marits Teilnahme „in letzter Minute“.
In seiner Rede dankte Haakon auch den Ärzten und Pflegern, die sich in den letzten Tagen vor seinem Tod um König Harald gekümmert hatten. „Meine Familie und ich danken Ihnen im Gesundheitswesen, die den König in seinen letzten Stunden so gut betreut haben.“
„Besonderes Gemeinschaftsgefühl“
Auch all jenen Menschen, die für einen reibungslosen Ablauf beim Begräbnis von König Harald am 9. September gesorgt hatten, sprach Haakon seinen Dank aus. „Gemeinsam habt ihr einen Rahmen geschaffen, der es uns allen ermöglichte, zu trauern, zu danken, uns gegenseitig Trost zu spenden und Abschied zu nehmen – sowohl als Familie als auch als Nation. Das hat gut getan“, erklärte Haakon.
Und fügteabschließend hinzu: „Viele von uns haben in diesen Tagen wohl ein ganz besonderes Gemeinschaftsgefühl verspürt. Ein Gefühl, das wir auch weiterhin in uns tragen werden.“ Und das nicht zuletzt im Andenken an König Harald.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.