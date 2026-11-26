In seiner Rede dankte Haakon auch den Ärzten und Pflegern, die sich in den letzten Tagen vor seinem Tod um König Harald gekümmert hatten. „Meine Familie und ich danken Ihnen im Gesundheitswesen, die den König in seinen letzten Stunden so gut betreut haben.“

„Besonderes Gemeinschaftsgefühl“

Auch all jenen Menschen, die für einen reibungslosen Ablauf beim Begräbnis von König Harald am 9. September gesorgt hatten, sprach Haakon seinen Dank aus. „Gemeinsam habt ihr einen Rahmen geschaffen, der es uns allen ermöglichte, zu trauern, zu danken, uns gegenseitig Trost zu spenden und Abschied zu nehmen – sowohl als Familie als auch als Nation. Das hat gut getan“, erklärte Haakon.