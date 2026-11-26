Kushner wehrte sich im Podcast „MD Meets“ von Axel-Springer-Chef Mathias Döpfner zudem gegen den Vorwurf einer zur großen Nähe zu Moskau. „Wir haben weder Präsident (Wolodymyr) Selenskyj noch die Ukrainer unter Druck gesetzt“, sagte er. Die Vereinigten Staaten seien der größte Geldgeber der Ukraine in dem Krieg und teilten mit ihr Geheimdienstinformationen. Weitergehenden Forderungen nach Sicherheitsgarantien erteilte der Unterhändler aber eine Absage. „Wir werden keine präziseren Zusagen machen können als diejenigen, die bereits innerhalb der NATO gelten und die sich die Mitgliedstaaten gegenseitig geben“, sagte er in dem Podcast. Die Formulierung in Artikel 5 des NATO-Vertrags sei der „Goldstandard“.