Der russische Präsident Wladimir Putin hat laut US-Unterhändler Jared Kushner nicht vor, Atomwaffen in der Ukraine einzusetzen. „Er hat zugestimmt, keine Atomwaffen einzusetzen, was natürlich ein großer Schritt ist, und er hat uns versichert, dass dies nicht seine Absicht ist“, sagte der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump.
In den Vereinigten Staaten und anderen westlichen Ländern hat es seit 2022 immer wieder Befürchtungen gegeben, dass Putin versucht sein könnte, in der Ukraine taktische Atomwaffen einzusetzen. Das wurde unter anderem durch Drohungen aus der russischen Führung und ihrem Propagandaapparat befördert.
Kushner wehrte sich im Podcast „MD Meets“ von Axel-Springer-Chef Mathias Döpfner zudem gegen den Vorwurf einer zur großen Nähe zu Moskau. „Wir haben weder Präsident (Wolodymyr) Selenskyj noch die Ukrainer unter Druck gesetzt“, sagte er. Die Vereinigten Staaten seien der größte Geldgeber der Ukraine in dem Krieg und teilten mit ihr Geheimdienstinformationen. Weitergehenden Forderungen nach Sicherheitsgarantien erteilte der Unterhändler aber eine Absage. „Wir werden keine präziseren Zusagen machen können als diejenigen, die bereits innerhalb der NATO gelten und die sich die Mitgliedstaaten gegenseitig geben“, sagte er in dem Podcast. Die Formulierung in Artikel 5 des NATO-Vertrags sei der „Goldstandard“.
„Territorialfrage festgefahren“
Er und der US-Unterhändler Steve Witkoff hätten „nach vielen, vielen Stunden“ mit Putin den Eindruck gewonnen, „dass wir in der Territorialfrage derzeit ein Stück weit feststecken“, sagte Kushner. Er wolle deshalb zunächst über die Nachkriegsordnung verhandeln, bevor mögliche Gebietsabtretungen diskutiert würden. „Vielleicht lässt sich ein Weg finden, wie beide Seiten nach dem Krieg aus sicherheitspolitischer Sicht besser dastehen können.“
In dem Gespräch würdigte Trumps Schwiegersohn auch Putins Verhandlungsgeschick. „Man kann gut finden, was er getan hat, oder man kann es ablehnen. Aber er ist definitiv ein Großmeister der Politik. Er ist eine historische Persönlichkeit.“ Er habe viel erreicht und sei „immer sehr, sehr gut vorbereitet“. Die europäischen Unterhändler seien ebenfalls „eine ziemlich gute Gruppe“ und würden „sehr gut zusammenarbeiten“.
Kritik an Energieimporten aus Russland
Energieimporte aus Russland kritisierte Kushner hingegen. „Europa hat während dieses Krieges Energie im Wert von mehr als 250 Milliarden Dollar aus Russland gekauft. Ich glaube, Europa hat Russland in diesem Krieg tatsächlich mehr Geld gezahlt, als es der Ukraine gegeben hat“, sagte er.
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