Schrecklicher Verdacht
Deutscher Pfleger soll Patienten getötet haben
Ein Pfleger im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen steht unter Verdacht, ältere und kranke Patienten durch falsche Behandlung getötet zu haben. Bei mehreren Sterbefällen seien „Unregelmäßigkeiten“ aufgefallen. Die Wohnung und der Arbeitsplatz des 45-Jährigen wurden durchsucht.
Krankenakte und Personalakte wurden bei den Durchsuchungen sichergestellt, wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft Essen mitteilten.
Durch einen Zeugenhinweis sei bekanntgeworden, dass es im Rahmen der beruflichen Tätigkeit des 45-jährigen Mannes zu auffälligen Sterbefällen im Zeitraum von Dezember 2024 bis April 2026 gekommen sein könnte, hieß es. Weitere Angaben, etwa zur Zahl der Sterbefälle, machte die Polizei nicht.
Der Mann soll bereits viele Jahre als Pfleger gearbeitet haben, wie „Bild“ berichtet. Unter anderem war er in der Intensivpflege tätig. Die Ermittler sind jedoch mit einem Problem konfrontiert: Alle Verstorbenen waren schwer krank. Es könnte äußerst schwierig festzustellen sein, ob es sich bei den auffälligen Sterbefällen nur um Zufälle handelt.
Einige mutmaßliche Opfer bereits ohne Obduktion beerdigt
Einige Patienten seien zudem bereits ohne Obduktion beerdigt worden. Die Staatsanwaltschaft erwägt nun Exhumierungen. Die Ermittler betonen jedoch, dass noch unklar sei, ob Fehlbehandlungen in den verdächtigen Fällen vorliegen und ob diese mit Absicht passierten.
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