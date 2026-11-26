Der Mann soll bereits viele Jahre als Pfleger gearbeitet haben, wie „Bild“ berichtet. Unter anderem war er in der Intensivpflege tätig. Die Ermittler sind jedoch mit einem Problem konfrontiert: Alle Verstorbenen waren schwer krank. Es könnte äußerst schwierig festzustellen sein, ob es sich bei den auffälligen Sterbefällen nur um Zufälle handelt.