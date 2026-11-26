Rabatt-Tage wie der Black Friday, der Online-Handel, die Teuerung – das alles hat großen Einfluss darauf, wie wir heute den Weihnachtseinkauf erledigen. Die Auswirkungen macht eine in Tirol präsentierte Erhebung deutlich.
Wer es noch nicht bemerkt hat: Das Weihnachtsgeschäft ist voll angelaufen. Laut einer aktuellen Erhebung der KMU Forschung Austria im Auftrag der Sparte Handel der Wirtschaftskammer Tirol haben bereits Ende Oktober 44 Prozent der Erwachsenen mit dem Weihnachtseinkauf begonnen. Der Großteil (in Summe über 53 Prozent) schwärmt Ende November und in der ersten Dezemberhälfte aus. Ein Treiber dafür sind laut Studienautor Wolfgang Ziniel nicht zuletzt Aktionen wie der Black Friday.
Frühe Rabatt-Schlacht mit Nutzen und Gefahren
Der aus den USA importierte Aktionstag – der längst zu einer Woche oder mehr wurde – ist für den heimischen Handel Fluch und Segen zugleich. Roman Eberharter, Obmann der Sparte Handel in Tirol, erwähnt die Kauflaune, die durch Rabatt-Tage angekurbelt wird. „Das beschert auch regionalen Händlern einen guten Auftakt im Weihnachtsgeschäft.“ Gleichzeitig macht der Black Friday den zunehmenden Druck des Online-Handels eindrücklich sichtbar.
Die Kunden – vor allem in der Altersgruppe 50+ – sehen diese Entwicklung durchaus kritisch. Ziniel: „85 Prozent geben an, auch regional einkaufen zu wollen.“ Aber letztlich bestimmt der Preis. Das zentrale Argument für die Wahl der Einkaufsstätte sind die Kosten. 48 Prozent nennen Preis, Aktionen und Rabatte als wichtigstes Kriterium.
Ausgaben sinken leicht
Mit 350 Euro Geschenkbudget geben die Tirolerinnen und Tiroler heuer etwas weniger als im Vorjahr (355 €) aus. Das ergibt in Summe fürs Bundesland rund 207 Millionen Euro. Ziniel wie Eberharter bestätigen, dass das Geld nicht mehr so locker sitzt. Die Geschenkliste führen Bekleidung, Gutscheine und Kosmetika an, aber auch Bücher sind gern gekaufte Weihnachtsgeschenke, wie Branchensprecherin Sonja Altenburger zu berichten weiß.
Sorgen bereitet der Branche der Rückgang der Buchhandlungen. Als großen Nachteil sieht Altenburger die Umsatzsteuer: In Österreich werden Bücher mit 10 % besteuert, in Deutschland mit 7 %. Das begünstige den internationalen Versandhandel. „Entscheidend für den Fortbestand unserer Branche ist, dass unsere heimischen Betriebe im internationalen Wettbewerb faire Wettbewerbsbedingungen vorfinden.“ Altenburger fordert daher eine Angleichung an den deutschen Steuersatz.
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