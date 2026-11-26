Wer es noch nicht bemerkt hat: Das Weihnachtsgeschäft ist voll angelaufen. Laut einer aktuellen Erhebung der KMU Forschung Austria im Auftrag der Sparte Handel der Wirtschaftskammer Tirol haben bereits Ende Oktober 44 Prozent der Erwachsenen mit dem Weihnachtseinkauf begonnen. Der Großteil (in Summe über 53 Prozent) schwärmt Ende November und in der ersten Dezemberhälfte aus. Ein Treiber dafür sind laut Studienautor Wolfgang Ziniel nicht zuletzt Aktionen wie der Black Friday.