Von Schnäppchenjägern heiß erwartet wird der 27. November! Da locken beim Black Friday wieder viele Angebote – allerdings mahnt Katharina Gruber, AK-Expertin für Konsumentenschutz, zur Vorsicht und zum Preisvergleich. Lassen Sie sich keinesfalls von „Bestpreisen“ oder Countdowns unter Druck setzen.
Am 27. November steht mit dem Black Friday wieder eines der wichtigsten Shopping-Events des Jahres an. Hier lohnt es sich auf jeden Fall, genau hinzusehen.
Auch wenn Plattformen etwa 25 Prozent auf alles anbieten, finden sich im Kleingedruckten immer wieder Ausnahmen. Außerdem handelt es sich bei zahlreichen Angebotsartikeln – speziell im Bereich Technik – auch oft um ältere Modelle. Ebenso sollte man sich nicht von Marketing-Tricks wie Countdowns beeinflussen lassen. Hier empfiehlt es sich, Vergleichsportale wie idealo.at oder geizhals.at zu verwenden.
Vorauszahlungen unbedingt vermeiden
Bei Zweifeln an der Seriosität eines Online-Shops sollte man lieber die Finger davonlassen. Eine Liste aktueller Fake-Shops ist auf watchlist-internet.at zu finden. Vorauszahlung sollte bei unbekannten Shops vermieden werden und lieber mittels Rechnung, Lastschrift, Kreditkarte oder PayPal bezahlt werden.
Was tun, wenn das Produkt doch nicht gefällt? Onlinekäufe können für die meisten Produkte 14 Tage lang widerrufen werden.
Anders sieht es beim Einkauf im Geschäft aus: Hier muss man sich über eine Rücktrittsmöglichkeit informieren. Denn ein generelles Rücktrittsrecht gibt es hier nicht.
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