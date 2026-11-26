Man könne die Schilderung des Mannes nicht einfach ignorieren und als Schutzbehauptung abtun – so sinngemäß die Begründung des Verwaltungsgerichtshofes. Und so bekommt der vermeintliche Alkolenker nach jahrelangem Behördenkampf endgültig Recht – und 3000 Euro an Verfahrenskosten vom Staat zurückerstattet.