Denn der deutsche Nationalspieler erwischte den Ball nicht richtig und beförderte das Spielgerät über den linken Innenpfosten unglücklich ins eigene Tor. Eine bittere Szene, die bei den ohnehin ersatzgeschwächten Bayern für ordentlich Frust sorgte. Am Ende gab es mit dem 1:2 die erste Saisonniederlage für die Bayern.