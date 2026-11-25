Was für ein bitteres Eigentor von Aleksandar Pavlovic! Der Bayern-Kicker sorgte mit einer Slapstick-Einlage dafür, dass Lille die Champions-League-Partie nach der Pause ergebnistechnisch drehen und 2:1 gegen den deutschen Rekordmeister gewinnen konnte.
Fans, Trainer Vincent Kompany und die Bayern-Kicker konnten es nicht glauben. Nachdem die Münchner das Auswärtsspiel gegen Lille in der ersten Halbzeit unter Kontrolle hatten, gab es nach Wiederanpfiff das böse Erwachen.
Zunächst rettete der VAR den deutschen Rekordmeister noch vor dem Blitz-Ausgleich – die Bayern fanden aber nicht mehr richtig in die Partie. So Ayase Ueda in der 62. Minute zunächst der Ausgleich. Und es sollte noch bitterer kommen.
Ein schneller Konter
Denn nach einem Freistoß für die Bayern ging es plötzlich schnell. Nachdem die Kugel in den Armen von Lille-Goalie Berke Özer gelandet war, reagierte dieser geistesgegenwärtig und eröffnete mit einem langen Abwurf den schnellen Konter.
Benjamin Andre spielte einen präzisen Pass auf Ethan Mbappe – doch der Schuss des Bruders von Superstar Kylian landete am linken Pfosten. Von dort prallte er zurück ins Spielfeld, wo Bayern-Kicker Pavlovic die Kugel ins Aus befördern wollte. Allerdings artete der Rettungsversuch zur Slapstick-Einlage aus.
Denn der deutsche Nationalspieler erwischte den Ball nicht richtig und beförderte das Spielgerät über den linken Innenpfosten unglücklich ins eigene Tor. Eine bittere Szene, die bei den ohnehin ersatzgeschwächten Bayern für ordentlich Frust sorgte. Am Ende gab es mit dem 1:2 die erste Saisonniederlage für die Bayern.
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