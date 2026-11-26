Ein besonderes Highlight ist der neue Wachauer Adventmarkt in der Dominikanerkirche, der an drei Adventwochenenden seine Pforten öffnet. Vom 27. bis 29. November sowie vom 4. bis 6. und 11. bis 13. Dezember erwarten die Besucher hochwertiges Kunsthandwerk, regionale Spezialitäten und zahlreiche Geschenkideen in einzigartiger historischer Kulisse. Auch die kleinen Besucher kommen nicht zu kurz: Ein vielfältiges Kinderprogramm, musikalische Aufführungen und ein Besuch des Nikolaus am 6. Dezember auf dem Pfarrplatz sorgen für strahlende Augen. So wird ein Ausflug nach Krems zu einem unvergesslichen Erlebnis für die ganze Familie.