Funkelnde Lichter, festliche Klänge und der verführerische Duft von Glühwein: Die historische Altstadt von Krems verwandelt sich in der Vorweihnachtszeit in ein wahres Weihnachtsparadies! Damit unsere Leser auch den Zauber der Vorweihnachtszeit in Krems erleben können, verlosen wir tolle Preise.
Wenn sich die malerischen Gassen von Krems in ein funkelndes Lichtermeer verwandeln, ist Weihnachtsstimmung garantiert. Noch bis zum 23. Dezember lädt der Kremser Adventzauber zu einem stimmungsvollen Erlebnis für die ganze Familie. Auf rund 800 Metern erstreckt sich eine festlich geschmückte Flaniermeile, die mit regionalen Köstlichkeiten, traditionellem Kunsthandwerk und einem abwechslungsreichen Programm begeistert.
Ein Weihnachtsparadies mitten in der Wachau
Vom Steiner Tor bis zur Wienerbrücke erwartet die Besucher ein Adventerlebnis, das keine Wünsche offenlässt. Rund 30 Glühweinstände, liebevoll dekorierte Geschäfte und zahlreiche musikalische Darbietungen sorgen für eine ganz besondere Atmosphäre. Ob gemütliches Beisammensein bei einem wärmenden Getränk, ausgedehnter Einkaufsbummel oder gemeinsamer Familienausflug – hier kommt garantiert Weihnachtsfreude auf.
Ein besonderes Highlight ist der neue Wachauer Adventmarkt in der Dominikanerkirche, der an drei Adventwochenenden seine Pforten öffnet. Vom 27. bis 29. November sowie vom 4. bis 6. und 11. bis 13. Dezember erwarten die Besucher hochwertiges Kunsthandwerk, regionale Spezialitäten und zahlreiche Geschenkideen in einzigartiger historischer Kulisse. Auch die kleinen Besucher kommen nicht zu kurz: Ein vielfältiges Kinderprogramm, musikalische Aufführungen und ein Besuch des Nikolaus am 6. Dezember auf dem Pfarrplatz sorgen für strahlende Augen. So wird ein Ausflug nach Krems zu einem unvergesslichen Erlebnis für die ganze Familie.
Diese traumhaften Preise warten auf Sie!
Passend zur schönsten Zeit des Jahres hält die „Krone“ eine ganz besondere Gewinnchance bereit. Wir verlosen folgende Preise
Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 3. Dezember, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.
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