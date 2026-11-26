Die verrottenden Städte und die veraltete, störanfällige Infrastruktur in den USA stehen im krassen Gegensatz zu den Hightech-Leistungen. Diese Kluft macht sich im Vergleich zu Ostasien als Zivilisations-Makel bemerkbar. Früher blickten die Chinesen mit Bewunderung auf die amerikanischen Städte, heute erleiden sie einen Schock, wenn sie die vergammelte New Yorker U-Bahn hinabsteigen; ganz zu schweigen von der Qualität und der mangelnden Sauberkeit amerikanischer Hotels.