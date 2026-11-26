Rätselfrage: Wer mag das gesagt haben? „Chinas Städte sind sauber und makellos und ihre Straßen ohne Schlaglöcher. Wenn man sich unsere Städte anschaut: total heruntergekommen, Schlaglöcher überall, Leitplanken fallen herunter, alles rostig und widerlich. Die Kriminalität geht durch die Decke. Ich wünschte, unsere Städte wären wie die ihren.“
Richtig geraten! Das war Trump nach seiner Rückkehr aus China. Die Skylines mit nächtlichen Lichtspielen verfehlten nicht ihre Wirkung. Leitplanken von Stadtautobahnen mit Blumenkästen – in den USA (und Europa) undenkbar.
Die verrottenden Städte und die veraltete, störanfällige Infrastruktur in den USA stehen im krassen Gegensatz zu den Hightech-Leistungen. Diese Kluft macht sich im Vergleich zu Ostasien als Zivilisations-Makel bemerkbar. Früher blickten die Chinesen mit Bewunderung auf die amerikanischen Städte, heute erleiden sie einen Schock, wenn sie die vergammelte New Yorker U-Bahn hinabsteigen; ganz zu schweigen von der Qualität und der mangelnden Sauberkeit amerikanischer Hotels.
Komischerweise ist in den USA der soziokulturelle Abstieg kein brennendes politisches Thema. Da musste ausgerechnet ein Trump kommen, um seinem Land den Spiegel vorzuhalten. Kein Zweifel: Wer in China (ländliche) Armut sucht, wird sie finden. Die Suche wird aber immer schwieriger. China hat halt in Entwicklung investiert statt in Kriege.
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