In einer neuen Folge „Message Macht Medien“ spricht krone.tv-Podcaster Gerald Fleischmann mit dem österreichischen Topmodel Nadine Mirada über ihren ungewöhnlichen Karriereweg. Trotz zahlreicher Absagen in Österreich hat sie sich international durchgesetzt und arbeitet heute für große Modemarken wie „Guess“. Es geht um Schönheitsideale, Body Positivity und Sexismus, ihre eigene Online-Schule und weshalb Models lernen müssen, „Nein“ zu sagen. Eine klare Meinung hat Mirada auch zum umstrittenen Freispruch nach sexueller Belästigung in einem Wiener Freibad. Das würde unser Land in ein schlechtes Licht rücken: „Das ist ja komplett lächerlich. Wir blamieren uns richtig damit.“
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