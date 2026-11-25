Thanksgiving ist das amerikanische Erntedankfest und einer der wichtigsten Feiertage in den USA. Es wird jedes Jahr am vierten Donnerstag im November gefeiert. Die „Macy‘s Thanksgiving Day Parade“ geht auf die New Yorker Kaufhauskette Macy‘s zurück, die den Umzug 1924 erstmals veranstaltete. Ursprünglich hieß er „Macy‘s Christmas Parade“ und sollte das Weihnachtsgeschäft einläuten. Die charakteristischen Riesenballons kamen 1927 hinzu und ersetzten die zuvor mitgeführten echten Tiere.