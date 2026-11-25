Sturmwarnung!
Thanksgiving-Parade in New York verschoben
Die für ihre riesigen Ballons bekannte New Yorker Thanksgiving-Parade wird nach heftigen Sturmwarnungen verschoben. Der Umzug soll stattdessen am kommenden Samstag stattfinden, wie das Büro von Bürgermeister Zohran Mamdani unter Verweis auf eine Mitteilung des Veranstalters bestätigte.
Der Notfalldienst der Stadt warnt für den Feiertag am Donnerstag vor starkem Wind, Regen und gelegentlichen Gewittern. Für die Parade gilt, dass die Ballons bei Windböen von mehr als 55 km/h nicht aufsteigen dürfen. Für Donnerstag sind laut Notfalldienst Windböen von 80 bis 97 Kilometern pro Stunde vorhergesagt.
Thanksgiving ist das amerikanische Erntedankfest
Die Riesenfiguren schweben normalerweise mit Helium gefüllt über dem Umzug und werden von zahlreichen Helfern an Seilen geführt. Neben den Ballons sind auch aufwendig gestaltete Festwagen, Marschkapellen, Tanzgruppen und kostümierte Figuren Teil der Parade.
Thanksgiving ist das amerikanische Erntedankfest und einer der wichtigsten Feiertage in den USA. Es wird jedes Jahr am vierten Donnerstag im November gefeiert. Die „Macy‘s Thanksgiving Day Parade“ geht auf die New Yorker Kaufhauskette Macy‘s zurück, die den Umzug 1924 erstmals veranstaltete. Ursprünglich hieß er „Macy‘s Christmas Parade“ und sollte das Weihnachtsgeschäft einläuten. Die charakteristischen Riesenballons kamen 1927 hinzu und ersetzten die zuvor mitgeführten echten Tiere.
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