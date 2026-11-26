Mitmachen ist ganz einfach!

Ob luxuriöse Stunden zu zweit, Winterspaß auf der Piste, Adventzauber in Graz oder ein außergewöhnliches Kälteerlebnis – mit etwas Glück wartet schon bald ein besonderes Erlebnis auf dich. Beantworte auf unserer Gewinnspielseite eine einfache Frage zur Kryo-Kältekammer, fülle das Teilnahmeformular aus und schon bist du im Rennen um einen der fünf attraktiven Gewinne. Aber nicht zu lange warten: Das Gewinnspiel endet am 6. Dezember 2026!