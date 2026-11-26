Stell dir vor, du genießt ungestörte Stunden in einer exklusiven 57 m² Suite, entspannst im eigenen Whirlpool und lässt in der privaten Sauna den Alltag hinter dir. Genau dieses Erlebnis kannst du jetzt gewinnen! Beim großen I AM HOTELS Gewinnspiel wartet als Hauptpreis die Suite Signature im I AM HOTELS Graz-Seiersberg im Wert von € 1.100,- auf dich. Zwei Übernachtungen für zwei Personen inklusive reichhaltigem Frühstück – für besondere Momente zu zweit.
Stell dir vor, du genießt ungestörte Stunden in einer exklusiven 57 m² Suite, entspannst im eigenen Whirlpool und lässt in der privaten Sauna den Alltag hinter dir. Genau dieses Erlebnis kannst du jetzt gewinnen! Beim großen I AM HOTELS Gewinnspiel wartet als Hauptpreis die Suite Signature im I AM HOTELS Graz-Seiersberg im Wert von € 1.100,- auf dich. Zwei Übernachtungen für zwei Personen inklusive reichhaltigem Frühstück – für besondere Momente zu zweit.
Und das ist längst nicht alles! Vier weitere attraktive Preise warten auf glückliche Gewinner:
2. Preis – Skiurlaub am Präbichl im Wert von € 450,-
Pulverschnee, Pistenspaß und Wintervergnügen in der Obersteiermark! Gewinne zwei Übernachtungen für zwei Personen im I AM HOTELS Bed & Breakfast Leoben inklusive reichhaltigem Frühstück und jeweils zwei Tages-Skipässen für den Präbichl. Tagsüber die Pisten genießen, abends entspannen und am nächsten Morgen gleich wieder ins Winterabenteuer starten.
3. Preis – Advent in Graz im Wert von € 200,-
Funkelnde Lichter, stimmungsvolle Weihnachtsmärkte und vorweihnachtlicher Genuss! Entdecke Graz von seiner schönsten winterlichen Seite. Zwei Übernachtungen für zwei Personen im I AM HOTELS Graz-Seiersberg inklusive Frühstück und GenussCard eröffnen dir die Möglichkeit, die Adventzeit in und rund um Graz zu genießen.
4. und 5. Preis – Kryo-Erlebnis bei -110 °C
Eiskalt und außergewöhnlich! Gleich zweimal verlosen wir ein Kryo-Erlebnis in der Vital Lounge im I AM HOTELS Graz-Seiersberg im Wert von je € 57,-. Erlebe die faszinierende Welt des Biohackings und spüre, wie sich wenige Minuten in extremer Kälte anfühlen. Ein besonderes Erlebnis für alle, die neugierig auf neue Wege der Regeneration sind.
Mitmachen ist ganz einfach!
Ob luxuriöse Stunden zu zweit, Winterspaß auf der Piste, Adventzauber in Graz oder ein außergewöhnliches Kälteerlebnis – mit etwas Glück wartet schon bald ein besonderes Erlebnis auf dich. Beantworte auf unserer Gewinnspielseite eine einfache Frage zur Kryo-Kältekammer, fülle das Teilnahmeformular aus und schon bist du im Rennen um einen der fünf attraktiven Gewinne. Aber nicht zu lange warten: Das Gewinnspiel endet am 6. Dezember 2026!