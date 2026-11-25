Der Kärntner Tourismus blickt auf ein erfolgreiches Sommerhalbjahr zurück. Von Mai bis Oktober stiegen die Gästeankünfte gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um 7,6 Prozent, die Zahl der Nächtigungen erhöhte sich um 3,1 Prozent. Die neue Tourismus-Hochburg heißt Villach.
Zwei Jahre hinkte Kärnten hinterher, jetzt blickt der Tourismus aber auf eine erfolgreiche Sommersaison zurück. Von Mai bis Oktober stiegen die Gästeankünfte gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um 7,6 Prozent auf 2.524.547. Die Zahl der Nächtigungen erhöhte sich um 3,1 Prozent auf 9.759.680.
Orte an Seen profitierten
Die meisten Übernachtungen verbuchten die Gemeinden Villach (851.301) vor St. Kanzian am Klopeiner See (806.614) und Hermagor-Pressegger See (584.369). Damit hat Villach erstmals seit 1984 mehr Nächtigungen als St. Kanzian und ist nun Kärntens übernachtungsstärkste Gemeinde in der Sommersaison. Die größten Übernachtungszuwächse verzeichneten Pörtschach (+10,7 %), Klagenfurt (+10,0 %), Treffen (+9,1 %), Bad Kleinkirchheim (+8,9 %) und Seeboden (+8,0 %).
Der Oktober schloss mit einem Plus von 2,6 Prozent bei Ankünften und plus 2,2 Prozent bei den Nächtigungen positiv ab. Auch die Gesamtbilanz von Jänner bis Oktober 2026 fällt positiv aus: Die Ankünfte stiegen gegenüber 2025 um 7,1 Prozent auf 3.210.347, die Nächtigungen um 3,8 Prozent auf 12.539.764.
„Schwung in Wintersaison mitnehmen“
„Die Zahlen zeigen, dass Kärnten als Urlaubsdestination wieder gefragt ist und wir zusätzliche Nachfrage über die Hochsommermonate hinaus erreichen“, sagt Kärnten Werbung-Chef Klaus Ehrenbrandtner. „Die positive Entwicklung zeigt, dass die gemeinsamen Anstrengungen von Betrieben, Tourismusorganisationen und dem Land eine große Wirkung zeigen. Den Schwung müssen wir nun in die Wintersaison mitnehmen“, meint Tourismus-Referent Sebastian Schuschnig.
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