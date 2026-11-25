„Schwung in Wintersaison mitnehmen“

„Die Zahlen zeigen, dass Kärnten als Urlaubsdestination wieder gefragt ist und wir zusätzliche Nachfrage über die Hochsommermonate hinaus erreichen“, sagt Kärnten Werbung-Chef Klaus Ehrenbrandtner. „Die positive Entwicklung zeigt, dass die gemeinsamen Anstrengungen von Betrieben, Tourismusorganisationen und dem Land eine große Wirkung zeigen. Den Schwung müssen wir nun in die Wintersaison mitnehmen“, meint Tourismus-Referent Sebastian Schuschnig.