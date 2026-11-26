Einsichtig vor Gericht

Dass er sich mit seiner Zimmerdekoration keinen Gefallen getan hat, weiß der Beschuldigte mittlerweile selbst. „Es war dumm, es war ein Fehler, und es tut mir leid,“ erklärte er am Mittwoch vor Gericht. Entwicklungsbedingte Beeinträchtigungen erschweren dem Jugendlichen die Lehrstellensuche. Immerhin hat er eine in Aussicht. Weniger erfreulich ist seine bisherige Bilanz bei der Justiz: Unter anderem fiel er wegen Betruges und Sachbeschädigung auf. Zweimal kam er mit einer Diversion davon. Diesmal ist der Bonus aufgebraucht: 360 Euro unbedingte und weitere 360 Euro bedingte Geldstrafe setzt es.