Dass seine ausgefallene Sammelleidenschaft einmal vor dem Strafrichter endet, hätte sich ein 17-jähriger Vorarlberger wohl nicht gedacht. Doch was der Teenager für cool hielt, hätte für andere gefährlich werden können. Zwei Chancen hatte ihm die Justiz bereits zuvor eingeräumt.
Wo bei anderen Teenagern Popstars oder Fußballidole von der Wand lächeln, herrschte im Zimmer eines 17-jährigen Bregenzerwälders eine ganz eigene Straßenverkehrsordnung. Von „Achtung Baustelle“ über „Halten und Parken verboten“ bis hin zur 50-km/h-Beschränkung reichte das Repertoire. Sechs Verkehrstafeln hatte der Jugendliche im Laufe der vergangenen Jahre von Baustellen abmontiert und zu Wandschmuck umfunktioniert. Die letzten im Juni dieses Jahres. Eine anonyme Anzeige setzte der kuriosen Sammelleidenschaft schließlich ein Ende. Die Polizei stellte die Schilder sicher, ein Teil davon konnte einer Baufirma zugeordnet werden.
Doch was der Teenager offenbar cool fand, ist strafrechtlich alles andere als harmlos. Weil die Tafeln der Verkehrssicherheit dienen, handelt es sich um schweren Diebstahl. Fehle etwa der Hinweis auf eine Baustelle, könne es zu Unfällen kommen, verdeutlichte Richterin Sabrina Tagwercher am Landesgericht Feldkirch.
Einsichtig vor Gericht
Dass er sich mit seiner Zimmerdekoration keinen Gefallen getan hat, weiß der Beschuldigte mittlerweile selbst. „Es war dumm, es war ein Fehler, und es tut mir leid,“ erklärte er am Mittwoch vor Gericht. Entwicklungsbedingte Beeinträchtigungen erschweren dem Jugendlichen die Lehrstellensuche. Immerhin hat er eine in Aussicht. Weniger erfreulich ist seine bisherige Bilanz bei der Justiz: Unter anderem fiel er wegen Betruges und Sachbeschädigung auf. Zweimal kam er mit einer Diversion davon. Diesmal ist der Bonus aufgebraucht: 360 Euro unbedingte und weitere 360 Euro bedingte Geldstrafe setzt es.
Ein Lichtblick bleibt aber: Aufgrund der geringen Strafhöhe scheint die erste Verurteilung nicht im Leumundszeugnis auf. Seiner beruflichen Zukunft steht diese somit nicht zusätzlich im Weg. Das rechtskräftige Urteil aber ist ein Warnsignal, das der 17-Jährige diesmal besser nicht abmontiert.
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