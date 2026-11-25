VSV hat gegen HC Milano das Nachsehen

Eine starke Auswärtspartie lieferten die Pustertal Wölfe mit dem 5:1 beim EC Red Bull Salzburg ab. Die Pioneers Vorarlberg setzten sich im Duell der Tabellennachzügler 1:0 nach Verlängerung gegen HC Innsbruck durch. Für die Tiroler war es die zwölfte Niederlage in Folge. Der VSV hatte im Penaltyschießen mit 2:3 auswärts gegen HC Milano das Nachsehen.