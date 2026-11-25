Fünf österreichische Eishockey-Klubs sind am Mittwoch in der ICE Hockey League als Verlierer vom Platz gegangen!
Die Black Wings Linz kassierten eine empfindliche 1:6-Niederlage bei Ferencvaros Budapest und büßten den zweiten Tabellenplatz ein. Auch nichts zu holen gab es für die Vienna Capitals beim 3:6 bei Fehervar AV19 und die Graz99ers beim 2:4 bei Olimpija Ljubljana. Die Slowenen übernahmen die Tabellenführung, weil der ersatzgeschwächte KAC bei HCB Südtirol 2:0 siegte.
VSV hat gegen HC Milano das Nachsehen
Eine starke Auswärtspartie lieferten die Pustertal Wölfe mit dem 5:1 beim EC Red Bull Salzburg ab. Die Pioneers Vorarlberg setzten sich im Duell der Tabellennachzügler 1:0 nach Verlängerung gegen HC Innsbruck durch. Für die Tiroler war es die zwölfte Niederlage in Folge. Der VSV hatte im Penaltyschießen mit 2:3 auswärts gegen HC Milano das Nachsehen.
In der Tabelle überholte Ljubljana gleich Südtirol und Linz, für das Emilio Romig (59.) am Mittwoch den Ehrentreffer erzielte. Der KAC rückte als Vierter bis auf drei Punkte an die Oberösterreicher heran, hat fünf Zähler Rückstand auf den Spitzenreiter.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.