Das Gestell wird aufgebogen, jetzt rückt man dem Finger nochmals mit Seife und mit kaltem Wasser zu Leibe. Und tatsächlich: Der Finger ist frei, der Bub ist wohl unverletzt, alle sind glücklich. Rund 20 Miniuten dauerte der Einsatz. Die Rettung brachte den Achtjährigen dann doch noch vorsorglich ins Krankenhaus.