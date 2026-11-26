Weil ein Achtjähriger seinen Finger nicht mehr aus einem Loch im Gestell eines Bürotisches herausziehen konnte, gab es bei der Feuerwehr Schwaz in Tirol Alarm. Die Florianis halfen dem Buben aus seiner misslichen Lage.
Dienstagmittags, eine Arztpraxis in Schwaz im Unterinntal: Im Wartezimmer ist einem 8-jährigen Patienten offenbar fad. Der Bub steckt seinen Zeigefinger beim Rohrgestell eines Bürotisches in ein Loch und – steckt dann fest! Was tun? Die Feuerwehr Schwaz wird alarmiert.
Solche Einsätze erleben wir öfter. Er kürzlich mussten wir ein Kind befreien, das in einem Klettergerüst steckte. Auch Handschellen mussten wir schon lösen.
Lukas Baumann, Kommandant-Stv., Feuerwehr Schwaz
Bild: ZOOM Tirol
Ein Team von acht Leuten rückt mit zwei Einsatzfahrzeugen aus, indem sich Spezialwerkzeug für alle Eventualitäten befindet. „Wir wollten für alles gerüstet sein“, so Lukas Baumann, der stellvertretende Feuerwehrkommandant.
Erste Maßnahme: Die Tischplatte wird demontiert. Mittels Seife versucht man, den angeschwollenen Finger freizubekommen – vergeblich. Dann folgt ein Entlastungsschnitt am Gestell mit der Flex – direkt neben dem Buben, der gefasst zuschaut.
Das Gestell wird aufgebogen, jetzt rückt man dem Finger nochmals mit Seife und mit kaltem Wasser zu Leibe. Und tatsächlich: Der Finger ist frei, der Bub ist wohl unverletzt, alle sind glücklich. Rund 20 Miniuten dauerte der Einsatz. Die Rettung brachte den Achtjährigen dann doch noch vorsorglich ins Krankenhaus.
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