„Erwartet nicht, mich diesen Winter im Wettkampf zu sehen!“

Öberg will diese Weltcup-Saison auslassen und sich um ihren Sohn kümmern. „Erwartet nicht, mich diesen Winter im Wettkampf zu sehen, aber das Ziel, auf höchstem Niveau zurückzukehren, ist mehr denn je aktuell“, hatte sie im August auf Instagram geschrieben.