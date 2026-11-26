5. Spieltag in der Europa League: Sturm Graz muss bei der TSG Hoffenheim ran. Die Partie beginnt um 21 Uhr, wir berichten live (Ticker unten).
Hier der Liveticker:
Sturm Graz steht in der Europa League vor einem emotionalen Highlight. Ausgerechnet bei der TSG Hoffenheim, wo das frühere Sturm-Erfolgsduo Christian Ilzer und Andreas Schicker nun die Geschicke leitet, will Österreichs kriselnder Vizemeister heute mit großer Fanunterstützung die Wende einleiten. Nach sechs sieglosen Partien in Folge bemüht sich die Klub-Führung um Ruhe. Präsident Christian Jauk versammelt die „Sturm-Familie“ um sich.
„Der Begriff Krise ist nicht angebracht. Jetzt ist angebracht, an die Mannschaft zu glauben. Genau das braucht sie, wenn die Erfolgserlebnisse nicht da sind“, sagte Jauk vor dem leicht verspäteten Abflug nach Karlsruhe am Mittwoch. Über mangelnde Unterstützung kann sich Sturm auch im Tief nicht beklagen. „6000, 7000 Sturmfans im Rücken sind die beste Basis, dieses Selbstvertrauen zurückzugewinnen“, sagte Jauk angesichts der bevorstehenden Grazer Völkerwanderung nach Sinsheim, wo 23.000 Zuschauer erwartet werden.
Ingolitsch: „Die Situation ist ernst“
Der sportliche Turnaround blieb auch nach der Länderspielpause aus. Das 0:1 in Altach verschärfte die angespannte Lage beim Tabellenfünften. Der Vorsprung auf den Siebenten Lustenau (5 Punkte) ist kleiner als auf den Dritten LASK (9 Punkte). Nachdem sich das Lazarett zuletzt gelichtet hatte, konzentriert sich die Kritik zunehmend auf Trainer Fabio Ingolitsch. Bemängelt werden Ausrutscher gegen Liga-Nachzügler, eine löchrig gewordene Defensive und eine stagnierende Entwicklung im spielerischen Bereich. „Wenn man sechs Pflichtspiele in Folge nicht gewinnt, kann man diesen Begriff schon in den Raum stellen“, sagte Ingolitsch, als er mit dem Krisenwort konfrontiert wurde. „Die Situation ist ernst.“
Jauk vermied eine Trainerdebatte. „Unser Thema ist, wie können wir die paar Millimeter finden, damit wir da rauskommen, damit wir punkten.“ Spieler, Trainer und Sportdirektor suchten am Montag gemeinsam nach Lösungen. „Wichtig ist, nicht mit dem Finger aufeinander zu zeigen, sondern dass sich jeder an der eigenen Nase packt“, meinte Ingolitsch. Den Liga-Spielen vor der Winterpause gegen WSG Tirol, Austria Wien und den GAK - allesamt in Graz – kommt plötzlich enorme Bedeutung zu.
Ilzer zwischen Umarmungen und Kampf-Modus
In der Europa League hält Sturm zur Halbzeit der Ligaphase als 24. gerade noch einen Aufstiegsplatz. Die Grazer haben aber bereits drei ihrer vier Heimspiele absolviert. Hoffenheim ist mit ebenfalls vier Punkten direkter Tabellennachbar. „Wir haben ähnliche Situationen in den Vereinen. Wir haben auch nicht die Ergebnisse, die unseren Leistungen der letzten Wochen entsprechen würden“, sagte Ilzer über sein in der Bundesliga auf Platz elf liegendes Team.
Sturms Meistertrainer 2024 kündigte „Umarmungen vor und nach dem Spiel“ an, „und dazwischen werden wir uns einen beinharten Fight in einem europäischen Topbewerb liefern“, so Ilzer. Er sprach von „absolutem Respekt“ vor dem Gegner, während ÖFB-Teamspieler Alexander Prass neben all der Vorfreude auf alte Bekannte auch meinte: „Es ist für mich schon irgendwie tabu zu verlieren, gegen den Ex-Verein gewinnst du besonders gern.“ Sturm jedenfalls will nur abseits des Platzes Gastgeschenke verteilen. „Es soll ja auch kein Freundschaftsspiel sein, wir wollen die Europa League noch keinesfalls ad acta legen“, meinte Klubboss Jauk. „In den 90 Minuten werden wir ihnen natürlich zeigen, was die steirische Power am Spielfeld kann.“
Ein Auswärtssieg in 18 Anläufen
„Es ist schon etwas Besonderes für mich, für den ganzen Verein. Es geht um viele positive Erinnerungen“, betonte Jon Gorenc Stankovic, einer von nur drei Spielern aus der Ilzer-Ära, die im Matchtag-Kader von Sturm stehen. Die beiden anderen neben dem Sturm-Kapitän sind Seedy Jatta und Arjan Malic. „Es wird ein intensives Spiel werden, so wie ich Ilzer kenne. Wir sind sicher nicht Favorit, aber im Fußball gewinnt nicht immer der Favorit“, sagte Stankovic.
Wie hoch die Trauben im Europacup auswärts hängen, unterstreicht die jüngere Bilanz. Sturm spielt heuer zum sechsten Mal in Folge europäisch und hat von 18 Auswärtspartien im Hauptbewerb nur eine gewonnen: 2023 ein 1:0 beim polnischen Vertreter Rakow. 15 Mal reiste man als Verlierer ab.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.