Sturms Meistertrainer 2024 kündigte „Umarmungen vor und nach dem Spiel“ an, „und dazwischen werden wir uns einen beinharten Fight in einem europäischen Topbewerb liefern“, so Ilzer. Er sprach von „absolutem Respekt“ vor dem Gegner, während ÖFB-Teamspieler Alexander Prass neben all der Vorfreude auf alte Bekannte auch meinte: „Es ist für mich schon irgendwie tabu zu verlieren, gegen den Ex-Verein gewinnst du besonders gern.“ Sturm jedenfalls will nur abseits des Platzes Gastgeschenke verteilen. „Es soll ja auch kein Freundschaftsspiel sein, wir wollen die Europa League noch keinesfalls ad acta legen“, meinte Klubboss Jauk. „In den 90 Minuten werden wir ihnen natürlich zeigen, was die steirische Power am Spielfeld kann.“