Er ist weit mehr, als „nur“ ein DJ – mit seinen Liveacts begeisterte er weltweit Millionen Fans in ausverkauften Arenen. Und: Er war der erste Techno-Künstler überhaupt, der auf der Hauptbühne des berühmten Open-Air-Musikfestivals „Tomorrowland“ auftrat und für einzigartige Stimmung sorgte. Und diese ist auch am im kommenden Sommer, am 1. Juli 2027, in der Klagenfurter Ostbucht garantiert.