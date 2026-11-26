Eine absolute Ikone der elektronischen Musik sagt „ja“ – ja zu Kärnten: Techno-Pionier Paul Kalkbrenner sorgt am 1. Juli 2027 in der Ostbucht für einzigartige Klänge und Stimmung!
Wenn die Sonne auf den schönsten Stränden der Welt untergeht, läuft mit ziemlicher Sicherheit einer seiner größten Hits: „Sky and Sand“. Mit der Single schaffte der Berliner Ausnahmemusiker und Produzent Paul Kalkbrenner im Jahr 2008 endgültig den absoluten Durchbruch. Und ist seither eine fixe Größe in der Welt der elektronischen Musik.
Er ist weit mehr, als „nur“ ein DJ – mit seinen Liveacts begeisterte er weltweit Millionen Fans in ausverkauften Arenen. Und: Er war der erste Techno-Künstler überhaupt, der auf der Hauptbühne des berühmten Open-Air-Musikfestivals „Tomorrowland“ auftrat und für einzigartige Stimmung sorgte. Und diese ist auch am im kommenden Sommer, am 1. Juli 2027, in der Klagenfurter Ostbucht garantiert.
„Als wir mit Wörthersee-Rosental-Tourismus-Geschäftsführer Peter Peschel vor zwei Jahren die Idee hatten, Paul Kalkbrenner an den Wörthersee zu holen, hätten wir uns nie gedacht, wie schnell ein Traum Realität werden kann. Wir sind sehr stolz darauf, nun gemeinsam mit Live Nation diese Ikone der elektronischen Musik in die Ostbucht holen zu können“, so IP-Media-Geschäftsführer Gerfried Zmölnig.
Tickets für das Konzert von Paul Kalkbrenner am 1. Juli 2027 in der Ostbucht gibt es ab heute, 10 Uhr, auf www.ticketmaster.at und www.ip-media.tv
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