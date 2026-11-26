Österreichs Nummer 1 und 119 im ATP-Ranking hat noch nie gegen einen Top-5-Mann gespielt und würde sich auf ein Duell mit Alcaraz freuen. „Er ist mit Zverev und Sinner das Beste, was das Tennis in den letzten fünf Jahren zu bieten hat“, sagte Rodionov im APA-Gespräch. Aber er habe im Davis Cup immer seine besten Leistungen gezeigt und auch schon Topspieler geschlagen. „Und wer weiß, vielleicht ist Alcaraz ein bisschen müde, vielleicht nicht ganz ready, vielleicht unterschätzt er mich. Wenn es nicht gegen ihn geht, dann haben sie genug Spieler, die in den Top 100 sind.“ Für ein gutes Ergebnis habe er gegen einen Jodar oder Merida „wahrscheinlich mehr Chancen“. Gegen beide hat er bisher noch nie gespielt.