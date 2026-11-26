Österreichs Davis-Cup-Team steht zum zweiten Mal en suite im Final 8 in Bologna. Die Truppe von Kapitän Jürgen Melzer möchte heute gegen den haushohen Favoriten Spanien die Sensation schaffen und zum zweiten Mal nach 1990 das Semifinale des traditionsreichen Team-Bewerbs erreichen. Um 17 Uhr geht es los, wir berichten live (Ticker unten).
Hier der Liveticker:
Es muss alles zusammenpassen, wollen Jurij Rodionov und Co. die Vorjahresfinalisten vor bis zu 10.045 Fans in der SuperTennis Arena BolognaFiere ärgern. Zumindest träumen darf man vom Sieg als Außenseiter gegen den sechsfachen Davis-Cup-Champion. „Wir haben in den letzten Jahren bewiesen, dass wir für Überraschungen gut sind, das werden wir auch diesmal versuchen“, lautet die Prämisse von Melzer, der in Bologna u.a. von Assistenzcoach und Bruder Gerald unterstützt wird. Was ein Semifinaleinzug bedeuten würde? „Das würde enorme Schlagzeilen bieten, ein unglaublicher Erfolg sein. Da hättest du mit Spanien eine Nation geschlagen, die das Welttennis neben Italien dominiert hat. Wir werden alles daran setzen, dass wir das schaffen.“
Der Modus mit zwei Einzeln und, nur im Fall eines 1:1-Zwischenstands, einem Doppel macht es zumindest etwas greifbarer als mit vier Singles. „Da haben schon Favoriten gegen wirkliche Außenseiter verloren, wir müssen sie nicht zehnmal schlagen, sondern das nur am Donnerstag tun. Ich hab ein gutes Gefühl“, lautet Melzers Ausblick.
Superstar Alcaraz führt starkes Team an
Auch wenn bis zum Schluss gerätselt wurde, ob Superstar Carlos Alcaraz antreten wird: Selbst wenn der am Oberschenkel leicht angeschlagene Spanier verzichtet, sind die Spanier mit dem Weltranglisten-Zehnten und Shooting-Star Rafael Jodar (20 Jahre) und Daniel Merida (ATP-42./22) klar zu favorisieren. Allerdings sind die beiden Youngster noch nicht so abgebrüht wie ein Alcaraz. Die spanische Sportzeitung „Marca“ spekulierte, dass Kapitän David Ferrer seinen Topmann schonen und maximal im Fall eines Doppels einsetzen könnte.
Alcaraz würde dadurch freilich zwei Tage mehr Regenerationszeit gewinnen und könnte für ein eventuelles Re-Match gegen Alexander Zverev besser gerüstet sein. Der Sieger des Duells trifft im Halbfinale am Samstag (12.00 Uhr) auf den Gewinner aus Großbritannien gegen Deutschland. Die Deutschen dürfen auf die Dienste des Weltranglistenersten zählen. Bei Favoritensiegen käme es also nach Turin auch in Bologna zum Duell der beiden aktuell besten Spieler der Welt.
Rodionov: „Vielleicht ist er müde oder unterschätzt mich“
Im Einzel für Österreich gesetzt ist Jurij Rodionov. Kurioserweise ist er einer der wenigen Spieler überhaupt, die eine positive Bilanz gegen Alcaraz haben. Sein Sieg stammt allerdings von einem Challenger auf Mallorca 2019, damals war Alcaraz aber erst 16. Seinen Fixplatz noch vor dem Abflug schätzte Rodionov. „Das ist natürlich ein befreiendes Gefühl. Wenn man weiß, man kann sich in der Trainingswoche wirklich auf den Fortschritt konzentrieren und akribisch auf das Match vorbereiten.“
Österreichs Nummer 1 und 119 im ATP-Ranking hat noch nie gegen einen Top-5-Mann gespielt und würde sich auf ein Duell mit Alcaraz freuen. „Er ist mit Zverev und Sinner das Beste, was das Tennis in den letzten fünf Jahren zu bieten hat“, sagte Rodionov im APA-Gespräch. Aber er habe im Davis Cup immer seine besten Leistungen gezeigt und auch schon Topspieler geschlagen. „Und wer weiß, vielleicht ist Alcaraz ein bisschen müde, vielleicht nicht ganz ready, vielleicht unterschätzt er mich. Wenn es nicht gegen ihn geht, dann haben sie genug Spieler, die in den Top 100 sind.“ Für ein gutes Ergebnis habe er gegen einen Jodar oder Merida „wahrscheinlich mehr Chancen“. Gegen beide hat er bisher noch nie gespielt.
Im Gegensatz zu normalen Davis-Cup-Länderkämpfen gibt es beim Final 8 keine Auslosung am Tag davor: Es gibt fix Duelle der jeweiligen Nummern eins bzw. zwei. Die Aufstellung muss erst eine Stunde vor Matchbeginn bekannt gegeben werden. Daher bleibt es auch bis zuletzt ein Geheimnis des ÖTV, ob Lukas Neumayer oder Joel Schwärzler das zweite Einzel bestreitet. Wird das Doppel gespielt, sind ja Lucas Miedler/Neil Oberleitner ebenso gesetzt.
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