Seit fast 30 Jahren gehört Rea Garvey zum Inventar der Musikszene. Zahlreiche Hits wie „Supergirl“ oder „Halo“ und sieben Studioalben kann er bereits vorweisen. Doch an ein Weihnachtsalbum wagte er sich erst jetzt. Am 27. November erscheint „Christmas Calling“, mit dem er auch in Wien Station macht. Im „Krone“-Talk spricht er über seine Liebe zum Fest, seine Kindheit und darüber, was er als „The Voice“-Coach gelernt hat.
Noch 28 Mal schlafen, dann ist Weihnachten. Bis dahin möchte uns Sänger und „The Voice“-Coach Rea Garvey die Wartezeit versüßen. Dafür hat der gebürtige Ire sein erstes Weihnachtsalbum „Christmas Calling“ im Gepäck, das am Freitag erscheint. Seit fast 30 Jahren ist der „Supergirl“-Interpret im Musikgeschäft erfolgreich, doch an eine solche Platte wagte er sich erst jetzt. „Ich glaube, mein Leben ist ein bisschen so gepolt, dass die richtigen Dinge zur richtigen Zeit passieren“, erzählt der 53-Jährige im „Krone“-Gespräch.
Zunächst war sich Garvey nicht einmal sicher, ob er die Platte überhaupt veröffentlichen sollte. Nach seiner letzten Tour hatte er mehrere Songwriting-Sessions mit Musikern, die er besonders schätzt. „Ein Lied kam nach dem anderen und plötzlich war eine Platte da“, erinnert er sich. Zweifel blieben dennoch: „Sobald du ein Album herausbringst, ist es, als würdest du es über eine Klippe schieben.“ Deshalb veröffentlichte er zunächst im vergangenen Jahr die Single „Happy Christmas“, auf die nun „I Wish You Were Here“ folgte.
Weihnachten im Oktober
Seine Liebe zum besinnlichen Fest und all dem Kitsch, der dazugehört, ist jedenfalls groß. „Ich feiere das total. Weihnachten ist meine absolute Lieblingszeit im Jahr“, schwärmt Garvey. Schließlich sei es für ihn „die schöne Seite unserer Welt“. Und mit dieser Begeisterung ist er zu Hause offenbar nicht allein. Seine Frau ist sogar noch früher in Festtagsstimmung: Bereits im Oktober läuft bei ihr im Büro die passende Playlist rauf und runter.
Doch was braucht ein Lied eigentlich, um irgendwann zu einem echten Weihnachtsklassiker à la „Last Christmas“ oder „All I Want for Christmas Is You“ zu werden? „Ich glaube, ein Song muss ein Gefühl vermitteln, das jeder nachvollziehen kann. Als Songwriter habe ich immer gesagt: Ich schreibe keine Hits, ich schreibe Musik. Wenn daraus ein Hit wird, freue ich mich natürlich, aber ich bestimme das nicht“, erklärt er. Ob einer seiner neuen Nummern in einigen Jahrzehnten ebenfalls auf Dauerschleife laufen wird, sieht Rea gelassen: „Natürlich würde ich mir das unglaublich wünschen. Aber ich bin entspannt, weil ich das nicht kontrollieren kann. Ich liebe es, diese Art von Musik zu machen.“
Winterlicher Keller in Schweden
Wie viel Herzblut er in sein Herzensprojekt gesteckt hat, zeigt auch ein Blick hinter die Kulissen. Für die Arbeit an seinen festlichen Tracks reiste der Künstler im März sogar nach Schweden, um sich von der verschneiten Winterlandschaft inspirieren zu lassen. Wobei der Aufenthalt etwas anders verlief, als man vielleicht vermuten würde. „Der Witz ist ja, du reist irgendwohin, aber in Wirklichkeit sitzt du dann den ganzen Tag in einem dunklen Raum im Keller“, erzählt er lachend.
Gemeinsam mit zwei Songwritern nahm er sich vor, jeden Tag ein neues Lied zu schreiben. Dafür zog er sich immer wieder in sein Hotelzimmer zurück, um Ideen zu sammeln. So entstand unter anderem „Christmas Wouldn‘t Be the Same Without You“. Die Single „Happy Christmas“ schrieb er später in Berlin. Dabei durfte es ruhig kitschig werden: „Es muss ein absolutes Klischee sein, aber gleichzeitig ein eigenes Lied.“
Der Hahn im Korb
Seine Begeisterung für die Feiertage reicht bis in seine Kindheit zurück. Besonders lebhaft erinnert sich der Sänger an ein Fest, das er wohl nie vergessen wird. Nachdem er mit den Pfadfindern durch die Straßen gezogen war, um mit Weihnachtsliedern Geld zu sammeln, wurde er krank. Am Weihnachtsmorgen lag er mit 39 Grad Fieber auf der Couch und hatte nicht einmal mehr die Kraft, seine Geschenke auszupacken. Doch trotz allem denkt er gerne an diesen Moment zurück. „Ich habe mich unglaublich wohlgefühlt, weil meine ganze Familie um mich herum war. Das ist doch das Schönste: Wenn du die Augen schließen kannst und weißt, dass du von all den Menschen umgeben bist, die du liebst.“
Der Musiker wuchs nämlich als einziger Bursche mit sieben Schwestern auf. „Ich glaube, der größte Segen war auf jeden Fall, dass ich mit starken Frauen aufgewachsen bin“, erinnert er sich. „Ich hatte nie das Gefühl, dass ich stärker oder besser wäre. Okay, die waren sowieso in der Mehrheit und hatten sehr überzeugende Argumente“, erzählt er lachend. Als einziger Hahn im Korb fühlte er sich dennoch nie fehl am Platz. „Wenn ich ehrlich bin, merkst du das als Kind gar nicht, weil du es nicht anders kennst.“ Vielmehr habe ihn diese Erfahrung fürs Leben geprägt. „Ich habe gelernt, Frauen immer auf Augenhöhe zu begegnen.“ Gleichzeitig seien ihm gute Manieren wichtig geblieben: „Ich halte beispielsweise gerne einer Frau die Tür auf. Das gehört für mich einfach zur Erziehung, auch wenn es manchmal falsch interpretiert wird.“
Was sich liebt, das neckt sich
Auf gegenseitigen Respekt legt der Entertainer auch bei „The Voice of Germany“ großen Wert. Seit vielen Jahren gehört er zu den bekanntesten Gesichtern der Castingshow und nimmt auch heuer wieder auf einem der roten Coach-Sessel Platz. Aber könnte er sich vorstellen, irgendwann nicht mehr dabei zu sein? „Ja, klar! ,The Voice‘ ist etwas, das ich nebenbei sehr gerne mache. In erster Linie bin ich Musiker. Und ich habe mir immer gesagt, dass ich nicht ausschließlich für etwas anderes bekannt sein möchte.“ Obwohl sich der 53-Jährige vor der Kamera ausgesprochen wohlfühlt, steht seine Musik für ihn weiterhin an erster Stelle. Dennoch habe er durch die Show auch selbst einiges gelernt: „Unglaublich viel über Musik, ehrlich gesagt. Ich lerne aber auch sehr viel über mich selbst und darüber, wie man mit Menschen zusammenarbeitet.“ Eine seiner größten Stärken sei es, zu erkennen, was ein Talent brauche, um sich weiterzuentwickeln.
Und wie sieht es mit dem Verhältnis zu seinen Coach-Kollegen Shirin David, Nico Santos sowie Michi Beck und Smudo aus? Immerhin liefern sich die Musiker vor laufender Kamera regelmäßig kleine Neckereien und Konkurrenzkämpfe. Hinter den Kulissen sei das Verhältnis aber durchaus harmonisch. „Ich glaube, wir haben alle sehr viel Respekt voreinander. Wir sind natürlich nicht immer einer Meinung. Mit manchen verbringt man mehr Zeit, mit anderen weniger. Aber ich liebe die alle!“ Den Sieg hat der Sänger dennoch fest im Blick. „Ich kämpfe, um zu gewinnen. Aber ich bin auch absolut okay damit, wenn ich nicht gewinne.“
Bevor es für ihn mit der TV-Show weitergeht, steht allerdings noch ein besonderer Auftritt auf dem Programm. Mit seiner „Christmas Calling“-Tour bringt Rea am 1. Dezember den Zauber der Weihnacht auch in die Wiener Stadthalle (Tickets: oeticket.com). Begleitet von einer elfköpfigen Band und Gästen wie Fast Boy und seiner Tochter verspricht er eine beeindruckende Bühnenshow und „Weihnachten pur“. Außerdem möchte er sich beim Publikum den einen oder anderen Geschenktipp für seine Frau holen.
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