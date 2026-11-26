Was sich liebt, das neckt sich

Auf gegenseitigen Respekt legt der Entertainer auch bei „The Voice of Germany“ großen Wert. Seit vielen Jahren gehört er zu den bekanntesten Gesichtern der Castingshow und nimmt auch heuer wieder auf einem der roten Coach-Sessel Platz. Aber könnte er sich vorstellen, irgendwann nicht mehr dabei zu sein? „Ja, klar! ,The Voice‘ ist etwas, das ich nebenbei sehr gerne mache. In erster Linie bin ich Musiker. Und ich habe mir immer gesagt, dass ich nicht ausschließlich für etwas anderes bekannt sein möchte.“ Obwohl sich der 53-Jährige vor der Kamera ausgesprochen wohlfühlt, steht seine Musik für ihn weiterhin an erster Stelle. Dennoch habe er durch die Show auch selbst einiges gelernt: „Unglaublich viel über Musik, ehrlich gesagt. Ich lerne aber auch sehr viel über mich selbst und darüber, wie man mit Menschen zusammenarbeitet.“ Eine seiner größten Stärken sei es, zu erkennen, was ein Talent brauche, um sich weiterzuentwickeln.