„Der wunderbarste Ehemann“

Taylors Frau Tracey erklärte gegenüber „Variety“ im Namen der Familie: „Für die Welt war Andy ein brillanter Gitarrist, aber für uns war er der wunderbarste Ehemann, ein liebevoller Vater und der stolzeste Großvater.“ Die Familie sei für ihn immer an erster Stelle gestanden. „Egal, wie weit ihn die Musik auch führte – sein Herz war immer zu Hause.“