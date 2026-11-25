Die internationale Musikwelt trauert. Der langjährige Gitarrist der britischen Popband Duran Duran, Andy Taylor, ist im Alter von 65 Jahren nach jahrelangem Kampf gegen Prostatakrebs gestorben.
Laut einer gemeinsamen Mitteilung seiner Familie und der Band verstarb Taylor am Montag (23. November) friedlich zu Hause. Die Nachricht wurde am Mittwoch veröffentlicht.
Krebserkrankung wurde im November 2022 publik
Taylors Krebserkrankung wurde bereits 2018 festgestellt und im November 2022 öffentlich bekannt, als Duran Duran in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen wurden.
Das US-amerikanische Branchenmagazin „Variety“ vermeldete den Tod Taylors als erstes Medium unter Berufung auf ein Statement seiner Frau:
„Der wunderbarste Ehemann“
Taylors Frau Tracey erklärte gegenüber „Variety“ im Namen der Familie: „Für die Welt war Andy ein brillanter Gitarrist, aber für uns war er der wunderbarste Ehemann, ein liebevoller Vater und der stolzeste Großvater.“ Die Familie sei für ihn immer an erster Stelle gestanden. „Egal, wie weit ihn die Musik auch führte – sein Herz war immer zu Hause.“
Zu den bekanntesten Songs von Duran Duran zählt „Ordinary World“:
Die britische Popgruppe Duran Duran wurde 1978 in Birmingham gegründet. Der Name kommt von dem Bösewicht Durand Durand aus dem Science-Fiction-Film „Barbarella“.
Auch die Band bestätigte den Tod Taylos:
Sie gehört zu den bekanntesten Bands der 1980er-Jahre. Zu den bekanntesten Songs gehören „Hungry Like the Wolf“ und „Ordinary World“. 1985 schrieb die Band den Titelsong „A View to a Kill“ für James Bond „Im Angesicht des Todes“ mit Roger Moore.
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