Kündigung wurde bereits angedroht

!Wir sind sehr wohl tätig geworden, es hat Gespräche mit Juristen und Gleichbehandlungsbeauftragten gegeben“, heißt es aus dem zuständigen Büro von Manfred Eber (KPÖ). Bezüglich der mündlichen sexuellen Belästigungen im Jahr 2023 habe es ein klärendes Gespräch gegeben. Er sei ermahnt worden, man habe ihm bei einem weiteren Vorfall mit Kündigung gedroht. Ob er das Prostitutions-Gerücht tatsächlich selbst in Umlauf gebracht habe, konnte ihm nicht nachgewiesen werden, heißt es. Obwohl eine Dame die Äußerung von ihm ihr gegenüber bestätigte. Ein weiteres Gerücht würde man prüfen.