Schon seit einigen Jahren soll ein Mitarbeiter der Stadt Graz Kolleginnen sexuell belästigen. Die Vorwürfe werden von den Verantwortlichen zum Teil bestätigt, man habe ihm bereits die Kündigung angedroht. Das dürfte den Mann allerdings ziemlich kaltgelassen haben.
„Wer erlebt, dass ein Kollege belästigt wird und dies unangebracht oder anstößig findet, ist durch dieses Geschehen selbst belästigt und kann (von der Führungskraft) verlangen, dass ihr dies nicht zugemutet wird. Wer als Führungskraft zuschaut und nicht handelt, macht sich haftbar“, liest man auf der Homepage der Stadt Graz.
Einige Mitarbeiter fühlen sich jedoch im Stich gelassen: Ein Bediensteter der Servicestelle soll seit einigen Jahren Frauen sexuell belästigen. Konsequenzen habe es keine gegeben, obwohl auch männliche Kollegen sein Verhalten anprangerten: Unter anderem soll er vor Zeugen über Kundinnen und Kolleginnen Anstößiges wie „… könnte ich mir gut in einem Porno vorstellen“, „… hat so einen geilen A…“, „na, welche würdest du lieber nehmen?“, gesagt haben.
Gerücht um Prostitution in Umlauf gebracht
Auf eine Mitarbeiterin soll er es besonders abgesehen und über sie herumerzählt haben, sie würde Sex gegen Bezahlung mit Kollegen haben. Vor einigen soll er über „gemütliche Fernsehabende“ mit der Dame gesprochen haben, obwohl es diese nie gab.
Ein strafrechtliches Verfahren gegen den Stadt-Bediensteten wurde eingestellt. Bei einer Firmenfeier habe er die Kollegin an die Wand des Lokals gedrängt und sie am Oberschenkel berührt. Sie solle sich nicht so anstellen, habe er gesagt. Das Verfahren wurde kürzlich aber eingestellt. Danach soll er eben begonnen haben, Gerüchte über sie zu erfinden.
Die Frauen haben den klaren Wunsch geäußert, nicht mehr mit ihm zusammenzuarbeiten. Es passiert aber dennoch.
Alexis Pascuttini (NEOS)
Da die Verantwortlichen laut den Frauen untätig blieben (sie mussten trotz Bitten mit ihm weiterarbeiten), wandten sie sich an Gemeinderat Alexis Pascuttini (NEOS), der in der Kanzlei von Anwalt Andreas Kleinbichler arbeitet. „Das Vertragsbedienstetengesetz sieht in solchen Fällen klar die Entlassung vor“, sagt der Arbeits- und Beamtendienstrechtler. Pascuttini wird Personalstadtrat Manfred Eber mit der Causa konfrontieren.
Kündigung wurde bereits angedroht
!Wir sind sehr wohl tätig geworden, es hat Gespräche mit Juristen und Gleichbehandlungsbeauftragten gegeben“, heißt es aus dem zuständigen Büro von Manfred Eber (KPÖ). Bezüglich der mündlichen sexuellen Belästigungen im Jahr 2023 habe es ein klärendes Gespräch gegeben. Er sei ermahnt worden, man habe ihm bei einem weiteren Vorfall mit Kündigung gedroht. Ob er das Prostitutions-Gerücht tatsächlich selbst in Umlauf gebracht habe, konnte ihm nicht nachgewiesen werden, heißt es. Obwohl eine Dame die Äußerung von ihm ihr gegenüber bestätigte. Ein weiteres Gerücht würde man prüfen.
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