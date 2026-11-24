Nach den Rassismusvorwürfen rund um eine Feier des ASK Wilhelmsburg zieht FPÖ-Stadtrat Christian Brenner nun politische Konsequenzen. Er stellt sein Amt zur Verfügung, bleibt dem Gemeinderat aber erhalten. Nach mehreren Gesprächen mit dem Bürgermeister wurde auch bereits ein möglicher Nachfolger gefunden.
Die heftigen Turbulenzen rund um eine Feier des ASK Wilhelmsburg im Bezirk St. Pölten haben nun personelle Konsequenzen. Wie berichtet, soll FPÖ-Stadtrat Christian Brenner nach einem Fußballspiel Ende Oktober mehrere Spieler in einem Lokal rassistisch beleidigt haben. Der Verein verhängte daraufhin ein Platzverbot gegen den Politiker. Brenner bestritt die Vorwürfe zunächst und erhob seinerseits Anschuldigungen.
Nun Rückzug aus Stadtrat
Nach mehreren Gesprächen haben Bürgermeister Peter Reitzner (SPÖ) und die FPÖ Wilhelmsburg nun eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht. Darin wird festgehalten, dass Brenner sich für seine unangemessenen Äußerungen im Zusammenhang mit dem Vorfall vom 25. Oktober öffentlich entschuldigt und Verantwortung für sein Verhalten übernommen habe.
Wir wollen nach schwierigen Wochen wieder gemeinsam nach vorne blicken.
Gemeinsame Erklärung in Wilhelmsburg
Im Bewusstsein seiner politischen Verantwortung habe Brenner, gleichzeitig auch Landtagsabgeordneter, deshalb entschieden, seine Funktion als Stadtrat zur Verfügung zu stellen. Bürgermeister Reitzner respektiere diese Entscheidung und sehe darin einen wesentlichen persönlichen Schritt, um verlorenes Vertrauen wiederherzustellen.
Brenner bleibt weiterhin Gemeinderat
Ein vollständiger Rückzug aus der Kommunalpolitik ist allerdings nicht vorgesehen. Brenner wird dem Gemeinderat von Wilhelmsburg weiterhin angehören.
Als Nachfolger für die Stadtratsfunktion will die FPÖ Gemeinderat Gerald Stiefsohn vorschlagen. Die Wahl muss noch durch den Gemeinderat erfolgen. Die bisherigen Ressortzuständigkeiten sollen grundsätzlich beim künftigen FPÖ-Stadtrat verbleiben.
Zusammenarbeit soll fortgesetzt werden
Die weitere Vorgehensweise sei nicht nur zwischen Bürgermeister und FPÖ besprochen worden. Reitzner habe auch die anderen im Gemeinderat vertretenen Fraktionen eingebunden, um eine transparente und nachvollziehbare Lösung zu ermöglichen.
In der gemeinsamen Erklärung betonen Bürgermeister und FPÖ, dass Diskriminierung, persönliche Herabwürdigung und Gewalt in der Gesellschaft keinen Platz hätten. Trotz unterschiedlicher politischer Standpunkte wolle man künftig wieder respektvoll und konstruktiv zusammenarbeiten.
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