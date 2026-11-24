Nach den Rassismusvorwürfen rund um eine Feier des ASK Wilhelmsburg zieht FPÖ-Stadtrat Christian Brenner nun politische Konsequenzen. Er stellt sein Amt zur Verfügung, bleibt dem Gemeinderat aber erhalten. Nach mehreren Gesprächen mit dem Bürgermeister wurde auch bereits ein möglicher Nachfolger gefunden.