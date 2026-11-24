Die Grünen wiesen wiederum darauf hin, dass die EU bereits gewisse Hürden gegenüber Lieferungen aus Drittstaaten aufgebaut habe und das angestrebte Ziel einer stärkeren Ökologisierung des Onlinehandels nicht erreicht würde. Er sei der Steuer zunächst offen gegenübergestanden, sagte der Abgeordnete Jakob Schwarz. Einen wirklich ökologischen Effekt hätte eine Abgabe nur dann, wenn die Bevölkerung insgesamt weniger kaufe. Einig war man sich mit der FPÖ darin, dass die Paketsteuer viele österreichische Händler treffe, die keinen eigenen Webshop hätten.