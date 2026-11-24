Am heutigen Dienstag waren Grüne und FPÖ im Finanzausschuss überraschend einer Meinung, allerdings aus unterschiedlichen Gründen. Beide Parteien traten für die Abschaffung der Paketsteuer ein, die seit dem 1. Oktober in Kraft ist. Die Anliegen wurden aber vertagt, genauso wie sechs weitere Anträge der Opposition.
Wie berichtet, wird die Paketsteuer seit dem 1. Oktober für bestimmte im Inland zugestellte Pakete erhoben und beträgt zwei Euro zuzüglich Umsatzsteuer. Betroffen sind Versandhändler, Plattformen und elektronische Marktplätze, deren Umsätze im vorangegangenen Wirtschaftsjahr mindestens 100 Millionen Euro betragen haben. Die Steuer wurde eingeführt, um die Umsatzsteuersenkung für ausgewählte Grundnahrungsmittel teilweise zu kompensieren.
Am Dienstag haben sowohl Grüne als auch FPÖ die Abschaffung im Finanzausschuss gefordert. Die FPÖ spricht in ihrem Initiativantrag vom „größten wirtschaftspolitischen Irrläufer des Jahrzehnts“. Betroffen seien viele kleine Betriebe, die ihre Produkte über die großen Plattformen verkaufen würden, sagte der Abgeordnete Michael Fürtbauer. Frankreich habe eine derartige Steuer wieder abgeschafft, weil die Regierung gemerkt habe, dass die Frachtflugzeuge aus China „dann in Brüssel landen“ würden.
Die Grünen wiesen wiederum darauf hin, dass die EU bereits gewisse Hürden gegenüber Lieferungen aus Drittstaaten aufgebaut habe und das angestrebte Ziel einer stärkeren Ökologisierung des Onlinehandels nicht erreicht würde. Er sei der Steuer zunächst offen gegenübergestanden, sagte der Abgeordnete Jakob Schwarz. Einen wirklich ökologischen Effekt hätte eine Abgabe nur dann, wenn die Bevölkerung insgesamt weniger kaufe. Einig war man sich mit der FPÖ darin, dass die Paketsteuer viele österreichische Händler treffe, die keinen eigenen Webshop hätten.
SPÖ: „Rückmeldungen belegen Wirkung“
Die SPÖ-Abgeordnete Barbara Teiber konnte die Kritik der Opposition nicht verstehen. Rückmeldungen vom stationären Handel sowie Stellungnahmen der Post, die einen Rückgang bei den Paketzustellungen und einen Umstieg auf gebündelte Lieferungen festgestellt habe, würden die Wirkung belegen. Zudem gebe es Unternehmen, die die Steuer nicht an die Kundinnen und Kunden weitergeben würden. Zuvor hatte unter anderem auch Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) die Abgabe verteidigt.
Am Dienstag wurden gleich mehrere Anträge der Opposition vertagt, darunter beispielsweise eine steuerliche Entlastung von Blaulichtorganisationen und mehr Geld für den Katastrophenfonds, um Waldbrände zu bekämpfen.
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