Ein nächtliches Treffen am Rankweiler Paspels-See beschäftigt mittlerweile zum zweiten Mal das Landesgericht Feldkirch. Ein 31-jähriger Syrer bestreitet vehement die gegen ihn erhobenen Vorwürfe. Nun soll ein Gerichtsmediziner Licht ins Dunkel bringen. Im Mittelpunkt steht eine Damenhandtasche.
Er sollte seinen Bekannten eigentlich nur zu einem Schäferstündchen chauffieren. Mittlerweile ist der Mann allerdings ein ziemlich unbequemer Zeuge für den 31-jährigen Syrer. Denn ausgerechnet sein eigener Chauffeur brachte den Angeklagten mit seiner Aussage vor Gericht in Erklärungsnot. Rückblende auf den Sommer 2025: Der unbescholtene Syrer bestellt sich über einen Begleitservice eine junge Rumänin. Als Treffpunkt werden die Paspels-Seen in Rankweil vereinbart. Beide lassen sich dorthin chauffieren. Nach einer Viertelstunde wechseln die vereinbarten 150 Euro den Besitzer. Bis dahin läuft alles nach Vereinbarung.
„Ich habe nichts getan“
Doch dann soll der Freier eine ganz eigene Vorstellung von der Rückabwicklung des Geschäfts entwickelt haben. Laut Anklage stößt er die Frau weg und entreißt ihr mit Gewalt die Handtasche. Darin befinden sich neben dem Liebeslohn weiteres Bargeld, zwei Uhren und ein Handy. „Ich habe nichts getan“, beteuert der 31-Jährige vor dem Schöffensenat unter dem Vorsitz von Richterin Franziska Klammer. Wenig hilfreich für ihn ist allerdings die Aussage seines Bekannten. Dieser bestätigte bereits beim vorausgegangenen Verhandlungstermin, dass der Freier mit besagter Damenhandtasche zu ihm zurückgekehrt sei. Wie diese in dessen Besitz gelangte, weiß der Zeuge allerdings nicht.
Verteidigung zieht sämtliche Register
Die Verteidigung zieht unterdessen sämtliche Register und wartet mit einer Fülle von Beweisanträgen auf. Einem davon gibt das Gericht statt: Der gerichtsmedizinische Sachverständige soll per Videokonferenz erläutern, auf welchem Weg die DNA des Angeklagten auf die Tasche gelangt sein könnte. Anfang Dezember geht der Prozess in die dritte Runde. Für eine Viertelstunde Zweisamkeit ein bemerkenswert langes Nachspiel.
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