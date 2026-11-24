„Ich habe nichts getan“

Doch dann soll der Freier eine ganz eigene Vorstellung von der Rückabwicklung des Geschäfts entwickelt haben. Laut Anklage stößt er die Frau weg und entreißt ihr mit Gewalt die Handtasche. Darin befinden sich neben dem Liebeslohn weiteres Bargeld, zwei Uhren und ein Handy. „Ich habe nichts getan“, beteuert der 31-Jährige vor dem Schöffensenat unter dem Vorsitz von Richterin Franziska Klammer. Wenig hilfreich für ihn ist allerdings die Aussage seines Bekannten. Dieser bestätigte bereits beim vorausgegangenen Verhandlungstermin, dass der Freier mit besagter Damenhandtasche zu ihm zurückgekehrt sei. Wie diese in dessen Besitz gelangte, weiß der Zeuge allerdings nicht.